Kassab avalia lançar Eduardo Leite ao Planalto em caso de desistência de Rodrigo Pacheco

Revista Fórum - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), passou a ser sondado pelo ex-ministro Gilberto Kassab para ser candidato à Presidência pelo seu partido, o PSD. O movimento se deu por conta da possibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desistir da pré-candidatura.

Leite, que foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias tucanas, discute a possibilidade de uma candidatura a presidente, desde que envolva um arranjo com outros partidos do centro.

O governador tem sido cobrado para aparecer mais no jogo político nacional por nomes do PSDB descontentes com a escolha do governador de São Paulo, João Doria.

