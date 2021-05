Kátia Abreu rebate ataque de Ernesto durante sua ausência na CPI: "típico dos fracos e covardes"

"Sr. 'Ernestominion', com sua sua dupla personalidade, aproveitou minha ausência para me atacar pelas costas com a repetição de uma calúnia", disse a senadora edit

247 - A senadora Kátia Abreu (PP-TO) reagiu à declaração do ex-chanceler Ernesto Araújo, que repetiu durante depoimento à CPI da Covid que a parlamentar teria interesses obscuros na participação da China no 5G a ser instalado no Brasil. A declaração de Ernesto foi feita após Kátia deixar a sessão da CPI no Senado.

"Sr. 'Ernestominion', com sua sua dupla personalidade, aproveitou minha ausência para me atacar pelas costas com a repetição de uma calúnia. Típico dos fracos e covardes. Agora é a hora da verdade", rebateu Kátia pelo Twitter.

Mais cedo, Kátia Abreu enquadrou Ernesto Araújo, que mentiu em depoimento na CPI da Covid ao negar conflitos diplomáticos com a China. "O senhor não colocou o Brasil como pária, e sim na posição de irrelevância", disse. "É um negacionista compulsivo, omisso", acrescentou. "Você estava para defender os brasileiros e não a sua posição ideológica".

