Lindbergh ironiza desculpa esfarrapada de Bolsonaro: “que triste fim para o imbrochável”

247 - Em publicação no Twitter no início da tarde desta quarta-feira (26), o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) ironizou a justificativa utilizada pela defesa de Jair Bolsonaro (PL) para explicar o compartilhamento de uma publicação golpista contra as urnas eletrônicas no Facebook apenas três dias após as invasões de 8 de janeiro em Brasília.

>>> Bolsonaro recua de postagem contra urnas ao depor na PF. Com medo, diz que post foi 'sem querer'

Em depoimento prestado na manhã de hoje à Polícia Federal, o ex-chefe do Executivo e sua equipe de defesa alegaram que o post foi compartilhado "de forma equivocada, quando ele tentava transmitir para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente". Após o depoimento, Fabio Wajngarten, ex-chefe bolsonarista da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), ainda alegou que Jair estava "sob efeito de remédios" ao fazer a publicação.

Ao tomar conhecimento de tais desculpas, Lindbergh, então, comentou em suas redes: "Fabio Wajngarten, advogado de Bolsonaro, disse que Jair postou de forma 'acidental' informações falsas sobre as eleições. Que triste fim para o capitão 'imbrochável'. Um leão para tentar golpe, mas um gatinho para enfrentar a justiça".

Fabio Wajngarten, advogado de Bolsonaro, disse que Jair postou de forma “acidental” informações falsas sobre as eleições.



Que triste fim para o capitão “imbrochável”.



Um leão para tentar golpe, mas um gatinho para enfrentar a justiça.



pic.twitter.com/zzDtuy3Mme April 26, 2023

