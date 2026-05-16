Lindbergh liga repasses de Vorcaro a imóvel no Texas e ida de Eduardo Bolsonaro aos EUA (vídeo)
Deputado afirmou que movimentação de R$ 61 milhões coincidiu com estadia de Eduardo Bolsonaro nos EUA e com campanha internacional contra o Brasil
247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) analisou as acusações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e Eduardo Bolsonaro. Em postagem nas redes sociais, Lindbergh afirmou que recursos milionários teriam circulado no mesmo período em que Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos e realizava articulações políticas contra o Brasil no exterior.
Lindbergh associou a movimentação financeira à compra de um imóvel no Texas avaliado em R$ 3,6 milhões. Segundo o deputado, a aquisição ocorreu “justamente quando Eduardo Bolsonaro se mudou pra lá”.
“O dinheiro de Vorcaro não foi para filme. Agora aparece uma casa de R$ 3,6 milhões no Texas, comprada justamente quando Eduardo Bolsonaro se mudou pra lá. Os R$ 61 milhões circularam entre fevereiro e maio, no mesmo período em que Eduardo fazia campanha contra o Brasil no exterior, defendendo sanções e tarifaços”, escreveu Lindbergh.
O parlamentar afirmou que as novas informações reforçam suspeitas de uso político e familiar de recursos financeiros. “Cada nova revelação deixa mais claro: transformaram patriotismo em esquema de família, O BOLSOMASTER”, declarou o deputado.