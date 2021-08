Lira nega Bolsa Família de R$ 400 e prega respeito ao teto de gastos

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a Casa não dará andamento a uma eventual proposta de aumento do Bolsa Família para R$ 400. Nesta terça-feira (3), Jair Bolsonaro afirmou que o governo estuda promover um aumento de até 100% do valor pago pelo programa de assistência social.

Lira negou, ainda, que a PEC que prevê o adiamento dos precatórios teria por objetivo abrir espaço para o pagamento de um benefício maior.

“Isso em nenhum momento foi falado na reunião. E eu queria aqui reafirmar que não há a possibilidade de se estourar teto de gastos no Brasil a depender da vontade do Legislativo”, disse.

“De uma vez por todas, que nós tenhamos calma nesses momentos em que muitas vezes a polarização e as discussões entre Poderes afloram de maneira mais efusiva, e aqui no Legislativo nós teremos tranquilidade, como sempre tivemos, para manter as coisas como sempre foram”, afirmou. “Não houve essa conversa de R$ 400, não há essa conversa de Bolsa Família dentro de PEC, não há essa conversa de furar teto de gastos”.

Segundo Lira, o novo Bolsa Família virá através de um medida provisória, dentro do Orçamento e do teto de gastos, com valor planejado em torno de R$ 300. “Isso é o que vem sendo comentado”. (Com informações da Folha de S.Paulo).

