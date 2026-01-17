Lula agradece a Ursula von der Leyen por reconhecer seu trabalho na assinatura do acordo Mercosul-União Europeia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu o reconhecimento feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao seu papel na conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A manifestação ocorreu após declarações da dirigente europeia que destacaram a postura do chefe de Estado brasileiro durante a elaboração do tratado.

Lula comenta reconhecimento europeu

Em publicação na rede social X, antigo Twitter, Lula ressaltou o significado político e econômico do tratado. “Obrigado, presidenta Ursula von der Leyen, o Acordo representa a vitória do multilateralismo e trará benefícios para as populações dos países do Mercosul e da União Europeia”, escreveu Lula em resposta a uma postagem feita pela líder europeia. .

Segundo ele, o entendimento firmado reforça a cooperação internacional e consolida uma agenda baseada no diálogo entre países e blocos econômicos.

Impactos econômicos do acordo Mercosul-UE

Ainda na mesma mensagem, o presidente destacou que o acordo deve criar oportunidades mútuas de emprego, geração de renda e desenvolvimento sustentável, além de impulsionar o progresso econômico tanto no Mercosul quanto na União Europeia.

Para Lula, o tratado fortalece a integração entre as economias e amplia as possibilidades de crescimento conjunto, com benefícios diretos para as populações envolvidas.

Elogio da Comissão Europeia ao Brasil

Antes da manifestação do presidente brasileiro, Ursula von der Leyen havia elogiado a atuação de Lula no processo de negociação do acordo. A presidente da Comissão Europeia destacou a confiança, o comércio e o trabalho em equipe como fundamentos da construção do documento.

Em sua postagem no X, Von der Leyen destacou a liderança de Lula e o apoio do presidente brasileiro na viabilização do tratado. “Sua liderança e comprometimento tornaram possível o acordo UE-Mercosul, caro presidente Lula. Então, muito obrigada por fazer história conosco. Entre a Europa e o Brasil, o melhor ainda está por vir. Compartilhamos a ambição de um mundo baseado na confiança, no comércio e no trabalho em equipe. Esta é a melhor forma de atendermos às necessidades dos nossos colaboradores”, escreveu.