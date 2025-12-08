Lula alerta para voto consciente em 2026: "nunca deu certo colocar raposa para tomar conta de galinheiro"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta segunda-feira (8), da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Durante o discurso, Lula fez um balanço histórico da construção do SUAS e afirmou que o sistema enfrentou forte desmonte a partir de 2018. Ele declarou: “vocês sabem o quanto foi difícil a gente construir o SUAS” e acrescentou que “destruir é muito fácil, construir é muito difícil”.

Lula vincula futuro do SUAS às eleições de 2026

Ao tratar do cenário político, o presidente afirmou que a continuidade das políticas sociais depende diretamente do resultado das próximas eleições. “Depende da qualidade dos deputados, das deputadas, dos senadores, dos governadores e do presidente da República que vocês elegerem”, disse.

Lula reforçou o alerta com a metáfora: “nunca deu certo colocar raposa para tomar conta de galinheiro”.

Defesa das políticas sociais

Lula abordou críticas frequentes a programas de transferência de renda, lembrando ataques ao Bolsa Família nos primeiros anos do programa. Segundo ele, “ninguém gosta de viver de favor” e a garantia de direitos básicos é essencial. Ele acrescentou: “quando é que uma pessoa quer trabalhar? Pague um salário decente e melhore a jornada de trabalho”.

O presidente afirmou que políticas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada têm como objetivo minimizar o sofrimento social e garantir condições mínimas de sobrevivência.

Reconstrução da assistência social

Lula afirmou que o país ainda enfrenta desigualdade elevada, mesmo com medidas recentes de alívio tributário, e defendeu o fortalecimento institucional da assistência social. Ele disse que o SUAS “possivelmente seja das coisas mais importantes que nós criamos” e defendeu estudar alternativas para garantir orçamento permanente ao sistema.

Violência contra a mulher

O presidente também abordou a escalada de casos de feminicídio no país. Ele declarou que o enfrentamento da violência doméstica “é uma responsabilidade nossa, dos homens” e criticou a naturalização das agressões. Lula relatou episódios recentes noticiados pela imprensa e afirmou: “nenhum homem tem o direito de levantar a mão para dar um tapa na mulher”.

Ele disse que pretende convocar uma reunião com representantes dos Poderes e setores sociais para organizar um mutirão nacional de conscientização e educação voltado ao combate à violência.