      Lula alivia tensão com Alemanha após fala ofensiva de Merz sobre Belém

      Os líderes tiveram um encontro neste sábado (22) durante a Cúpula do G20, na África do Sul

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler alemão, Friedrich Merz, em reunião na África do Sul, às margens da Cúpula do G20 - 22/11/2025 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler alemão Friedrich Merz tiveram neste sábado (22) um encontro, realizado às margens da Cúpula do G20, na África do Sul. A reunião surge após declarações ofensivas de Merz sobre a capital paraense, Belém, onde ocorreu a COP30. 

      Merz comparou desfavoravelmente o Brasil à Alemanha, ao discursar recentemente no Congresso Alemão do Comércio. Ele pediu aos presentes no evento para defenderem o país, mantendo "senso de proporção e equilíbrio" no trato uns com os outros. Ele afirmou ainda que os jornalistas que o acompanhavam no Brasil, por ocasião da Cúpula de Líderes da COP30, ocorrida entre 6 e 7 de novembro, ficaram "contentes" em retornar à Alemanha ao final do evento. 

      Embora, segundo o comunicado do Planalto, os líderes não tenham tratado das declarações de Merz, o encontro serviu para aliviar a tensão entre Brasil e Alemanha. De acordo com a nota, Lula e Merz confirmaram a viagem do presidente a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. O presidente Lula também aproveitou a ocasião para convidar Merz a realizar uma visita de Estado ao Brasil.

      "O líder alemão reiterou seu apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), quando mencionou o investimento de 1 bilhão de euros no fundo lançado durante a COP30, em Belém", acrescenta o comunicado. 

      "Lula e Merz concordaram em fortalecer a relação comercial, social, cultural e tecnológica ente os dois países, lembrando os laços de proximidade desde o início da migração alemã ao Brasil ainda no século XIX", diz o documento. 

