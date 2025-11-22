Lula alivia tensão com Alemanha após fala ofensiva de Merz sobre Belém

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler alemão Friedrich Merz tiveram neste sábado (22) um encontro, realizado às margens da Cúpula do G20, na África do Sul. A reunião surge após declarações ofensivas de Merz sobre a capital paraense, Belém, onde ocorreu a COP30.

Merz comparou desfavoravelmente o Brasil à Alemanha, ao discursar recentemente no Congresso Alemão do Comércio. Ele pediu aos presentes no evento para defenderem o país, mantendo "senso de proporção e equilíbrio" no trato uns com os outros. Ele afirmou ainda que os jornalistas que o acompanhavam no Brasil, por ocasião da Cúpula de Líderes da COP30, ocorrida entre 6 e 7 de novembro, ficaram "contentes" em retornar à Alemanha ao final do evento.

Embora, segundo o comunicado do Planalto, os líderes não tenham tratado das declarações de Merz, o encontro serviu para aliviar a tensão entre Brasil e Alemanha. De acordo com a nota, Lula e Merz confirmaram a viagem do presidente a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. O presidente Lula também aproveitou a ocasião para convidar Merz a realizar uma visita de Estado ao Brasil.

"O líder alemão reiterou seu apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), quando mencionou o investimento de 1 bilhão de euros no fundo lançado durante a COP30, em Belém", acrescenta o comunicado.

"Lula e Merz concordaram em fortalecer a relação comercial, social, cultural e tecnológica ente os dois países, lembrando os laços de proximidade desde o início da migração alemã ao Brasil ainda no século XIX", diz o documento.