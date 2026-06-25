Lula anuncia ações para agricultura familiar no Mato Grosso do Sul

247 – O governo federal realizou nesta quinta-feira (25) uma cerimônia no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã (MS), com a entrega de 1.390 títulos de domínio, novos investimentos em infraestrutura produtiva e a apresentação de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e da permanência de famílias no campo. As informações são do governo federal.

A agenda inclui ainda um pacote de medidas que envolve crédito, comercialização, regularização fundiária e apoio à educação no meio rural, dentro das políticas de reforma agrária em andamento no país.

Cerimônia no Itamarati marca avanço da reforma agrária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato realizado no assentamento, considerado um dos maiores projetos de reforma agrária do Brasil, com mais de 2,8 mil famílias assentadas em uma área superior a 50 mil hectares.

Durante a cerimônia, o governo federal destacou a entrega de títulos de propriedade para famílias de diferentes assentamentos de Mato Grosso do Sul, incluindo unidades em Ponta Porã, Bataguassu, Bela Vista, Corumbá, Amambai, Aquidauana, Sidrolândia, Itaquiraí, Rio Brilhante, Corguinho e Nova Alvorada do Sul.

Investimento de R$ 20 milhões em infraestrutura

Entre os anúncios, está a destinação de R$ 20 milhões para a recuperação das estruturas produtivas do Assentamento Itamarati, em parceria entre o Incra e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O projeto prevê ações voltadas à ampliação da capacidade de armazenamento de grãos, redução de perdas na produção, revitalização de estruturas, melhorias na infraestrutura hídrica e iniciativas de agroindustrialização e sustentabilidade.

Apoio à produção e cooperativas

O pacote inclui operações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com contratos que somam mais de R$ 2 milhões para cooperativas da região.

As iniciativas contemplam a compra de alimentos e sementes produzidos por agricultores familiares, beneficiando diretamente 171 produtores e movimentando mais de 213 mil quilos de alimentos.

Também estão previstas entregas de títulos para cooperativas locais, reforçando a segurança jurídica e o fortalecimento da organização produtiva no campo.

Adjudicação de terras e novos assentamentos

Outro destaque da agenda foi a assinatura de uma transação tributária com o Grupo João Santos, permitindo a destinação de imóveis para a reforma agrária.

A medida deve beneficiar 5.792 famílias com a criação de 33 assentamentos distribuídos entre os estados da Paraíba e Maranhão, totalizando mais de 72 mil hectares destinados ao programa.

Inclusão social e regularização quilombola

A cerimônia também incluiu a assinatura da escritura da Fazenda Che Cay, inserida no território quilombola Desidério Felipe de Oliveira e Picadinha, em Dourados (MS), beneficiando 147 famílias.

Além disso, foram anunciados contratos de crédito instalação para mulheres assentadas, habitação rural e apoio inicial a famílias em diferentes municípios do estado.

Educação no campo e formação profissional

No campo da educação, foi lançado o início da primeira turma do curso de Engenharia Agronômica dentro do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

A iniciativa busca ampliar a formação técnica de jovens e trabalhadores rurais, integrando qualificação profissional às políticas de desenvolvimento da agricultura familiar.