Lula: brasileiros são vítimas de um presidente que se acha médico

O ex-presidente Lula condenou nesta quinta-feira a cruzada de Jair Bolsonaro, que tem prescrito cloroquina para a cura do coronavírus: “Os brasileiros são vítimas de um presidente que se acha médico e agora deu pra receitar remédio." edit

247 - O ex-presidente Lula condenou nesta quinta-feira (23), em entrevista concedida à Rádio Itatiaia, a cruzada feita por Jair Bolsonaro e sua insistente propaganda em defesa de medicação cloroquina, que não possui eficácia médica comprovada no combate ao novo coronavírus.

“Os brasileiros são vítimas de um presidente que se acha médico e agora deu pra receitar remédio. As duas principais agências de saúde dos EUA descartaram o efeito da cloroquina e por isso o Trump doou 3 milhões de doses para o Brasil. Agora os estados sofrem pressão pra usar”, declarou Lula.

O ex-presidente também afirmou durante a entrevista que a "verdade é que a forma que o Trump encontrou de jogar a cloroquina dele fora foi mandando pro Bolsonaro usar. E ele segue defendendo o uso contra todas as orientações médicas".

"É por essas e outras que defendo o Fora Bolsonaro", acrescentou.

Garoto-propaganda

Além de aceitar a doação da cloroquina dos EUA, Bolsonaro também investe dinheiro público na produção do medicamento. O laboratório do Exército brasileiro já produziu, até o presente momento, 3 milhões de comprimidos de cloroquina 150 mg.

Segundo o Sindusfarma, o consumo de cloroquina cresceu 358% no Brasil desde o início da pandemia. Além da produção do medicamento realizada pelo Exército, laboratórios que produzem o medicamento no país pertencem a amigos de Jair Bolsonaro, que se tornou uma espécie de garoto propaganda da substância.

Veja:

