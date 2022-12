Lula celebra goleada e classificação do Brasil: "rumo ao hexa"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta segunda-feira (5) a vitória da seleção brasileira contra a Coreia do Sul na Copa do Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África.

"Rumo ao hexa, Brasil! Parabéns aos nossos jogadores", escreveu Lula no Instagram.

>>> Comentarista irlandês reclama de danças de jogadores brasileiros em comemorações e apanha na internet

O Brasil avançou para as quartas de final do torneio e vai enfrentar a Croácia, que venceu o Japão.

O próximo jogo da seleção brasileira será na sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.