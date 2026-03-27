Lula cobra em reunião pressa para reagir a Flávio Bolsonaro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou a cobrança sobre aliados para acelerar a organização de sua pré-campanha à reeleição. Em reunião realizada no Palácio da Alvorada na segunda-feira (23), o petista demonstrou preocupação com o cenário eleitoral.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, Lula também expressou insatisfação com a dificuldade de transformar ações do governo em apoio eleitoral e cobrou mais empenho de sua base política para reagir ao crescimento do campo bolsonarista.

Relatos de participantes do encontro indicam que o presidente sinalizou insatisfação com os resultados dos levantamentos recentes e com o ritmo da pré-campanha. A avaliação interna é de que os adversários avançaram mais rapidamente na estruturação política e estratégica, o que aumentou o nível de alerta dentro do PT.

Após a reunião, a cúpula do partido orientou os deputados a intensificar o confronto político com a oposição, especialmente explorando o caso Banco Master. A estratégia inclui ampliar a repercussão das declarações de Lula e associar o episódio ao bolsonarismo.

O presidente tem se reunido com frequência com o núcleo de coordenação de sua pré-campanha. Participaram do encontro nomes centrais da articulação política, como Edinho Silva, presidente do PT e coordenador-geral da campanha, Sérgio Gabrielli, responsável pelo programa de governo, e José de Filippi Jr., que atuará como tesoureiro.

No dia seguinte, Edinho Silva levou as orientações presidenciais à bancada petista na Câmara. Durante reunião com deputados, ele destacou que o PL já estruturou uma equipe jurídica robusta e uma estratégia de comunicação consolidada. Também reforçou a importância da arrecadação de recursos, incentivando a participação em eventos como um jantar previsto para abril.

Outro ponto destacado foi a diferença na gestão de recursos partidários. Segundo Edinho, o PL não distribui verbas do fundo partidário aos diretórios estaduais, o que amplia sua capacidade de investimento direto na campanha eleitoral.

Durante o encontro, parlamentares foram orientados a alinhar o discurso à comunicação do governo e a reforçar narrativas estratégicas. Um dos exemplos citados foi a associação do caso Banco Master à gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro.

Em discurso recente, Lula classificou o episódio como “ovo da serpente” deixado pela administração anterior. Embora o governo avalie não ter relação com o escândalo, há o entendimento de que o caso tem provocado desgaste na imagem da atual gestão.

A estratégia política também inclui vincular o aumento dos combustíveis ao cenário internacional, destacando a guerra iniciada pelos Estados Unidos. Nesse contexto, aliados do governo têm ressaltado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conta com apoio de setores bolsonaristas, enquanto Lula defende uma agenda de paz.

Outra linha de atuação envolve pressionar governadores alinhados ao bolsonarismo a aderirem à proposta do governo federal de redução do ICMS sobre combustíveis, medida que poderia aliviar os preços ao consumidor.

Durante as discussões, deputados também sugeriram que o governo avance em iniciativas voltadas à economia popular e amplie a liberação de recursos para programas sociais, como forma de fortalecer a base eleitoral.

Nos bastidores, parlamentares demonstraram preocupação com o nível de organização da oposição. Alguns chegaram a considerar alarmante a hipótese de que o adversário esteja mais estruturado, mesmo com o PT ocupando o comando do governo federal.

Apesar da pressão interna por aceleração, há limites legais para a atuação dos pré-candidatos. A campanha oficial só começa em agosto, quando passam a ser permitidas ações como o pedido explícito de voto.