"Opala é o pai dele, que tá no desmanche", diz Lula sobre Flávio Bolsonaro

248 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta quinta-feira (26), em Niterói, a comparação feita em fevereiro pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que o associou a um carro Opala. A resposta foi dada durante a abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro.

Ao comentar a declaração do parlamentar, Lula respondeu com ironia. “Outro dia o filho do Bolsonaro disse assim, ‘o Lula é um Opala velho’. Quando ele fala assim, eu não me ofendo, porque eu tive um Opala 94, turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava. Ele fala porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche”, afirmou o presidente.

A fala de Lula foi uma reação à declaração de Flávio Bolsonaro, que disse: “Lula é como Opala, ‘velhão’, já foi bonito, mas hoje não te leva a lugar nenhum e ainda bebe para caramba”.