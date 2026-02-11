Flávio compara Lula a Opala: 'velhão, já foi bonito, mas não te leva a lugar algum'

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, comparou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um carro Opala durante evento realizado nesta quarta-feira (11).

"Lula é como Opala, 'velhão', já foi bonito, mas hoje não te leva a lugar nenhum e ainda bebe para caramba", disse o parlamentar em uma conferência promovida pelo banco BTG.

De acordo com a pesquisa Quaest, o presidente Lula assegurou a primeira posição em todos os cenários de primeiro turno. As novas estatísticas também mostraram que o petista venceria o parlamentar em uma disputa de segundo turno.

O senador também avaliou que o próximo pleito presidencial não deve se restringir a uma polarização entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). Para ele, o debate central será sobre o rumo do país. "Se é o caminho da prosperidade, que vamos propor, ou o caminho das trevas", declarou.

Flávio comentou ainda a situação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que vem sendo pressionado por apoiadores do bolsonarismo a declarar apoio mais enfático à sua pré-candidatura. O senador classificou o chefe do Executivo paulista como um "amigo" e afirmou que o ex-ministro "vai entrar de cabeça" em sua pré-campanha.

Em relação à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o parlamentar afirmou que respeita sua posição e disse que ela "ainda está pensando se vai entrar para a vida pública". Michelle chegou a ser cogitada como possível candidata a vice em uma eventual chapa presidencial liderada por Tarcísio.

PT e Centrão

Ao tratar das articulações partidárias, Flávio minimizou a possibilidade de legendas do chamado centrão se alinharem ao PT. "Não estou cobrando tempo e não estou com pressa", afirmou, mencionando Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antonio Rueda, presidente do União Brasil, como lideranças com as quais mantém "boas conversas".

O senador também rebateu avaliações de que Tarcísio seria o nome natural indicado por Jair Bolsonaro para disputar a Presidência. "Todo mundo estava apostando que Tarcísio seria o candidato apontado pelo presidente Bolsonaro. Acho que neste momento já estou conseguindo mostrar que podem diminuir essa preocupação", declarou.

Papudinha

Ainda nesta quarta-feira, Flávio visitou Jair Bolsonaro em Brasília (DF). O ex-mandatário cumpre pena na unidade conhecida como Papudinha após condenação do Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito que apurou a trama golpista. Segundo o senador, o encontro foi rápido e teve como objetivo apenas dar um abraço no pai.