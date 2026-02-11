Lula venceria Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno, diz pesquisa Genial/Quaest

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições, segundo resultados da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). O levantamento simulou sete cenários eleitorais e apontou vantagem de Lula em todos os confrontos testados. Os dados detalham as simulações realizadas pelo instituto, incluindo disputas entre Lula e nomes ligados ao PL, PSD, Novo, DC e Missão. As informações são da CNN Brasil.

Lula x Flávio Bolsonaro: vantagem no segundo turno

No cenário que coloca Lula frente a frente com Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 43% das intenções de voto, enquanto o senador registra 38%. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar somam 17%, e 2% se declararam indecisos.

Lula lidera contra governadores e ex-ministro em simulações

Na segunda simulação, Lula aparece com 43%, enquanto o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), marca 35%. Nesse cenário, 19% afirmaram que votariam em branco, nulo ou não votariam, e 3% não souberam responder. No terceiro cenário, Lula registra 42% contra 32% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Brancos, nulos e não votantes somam 22%, e 4% se declararam indecisos.

Já na simulação contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula marca 43% e Zema aparece com 32%. Nesse quadro, 21% indicaram voto branco ou nulo, ou afirmaram que não votariam, enquanto 4% seguem indecisos.

No cenário com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), Lula aparece com 42%, enquanto Leite registra 28%. Brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar somam 26%, e 4% não definiram posição.

Alta taxa de votos brancos e nulos

A pesquisa também testou Lula contra o ex-ministro Aldo Rebelo (DC). Nesse cenário, o presidente aparece com 44% e Rebelo registra 25%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 27%, e 4% permanecem indecisos.

Na última simulação, Lula também aparece com 44% contra 25% de Renan Santos (Missão), coordenador do MBL. Brancos, nulos ou eleitores que afirmam não votar somam 27%, e 4% não souberam responder.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 5 e 9 de fevereiro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00249/2026.