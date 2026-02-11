Quaest: Lula tem 45% de aprovação e 49% de desaprovação

247 - A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu em 49% em fevereiro de 2026, enquanto a aprovação recuou para 45%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). O resultado configura empate técnico, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento, segundo o G1, indica que o índice de desaprovação se mantém estável desde o fim de 2025, enquanto a aprovação apresenta leve oscilação negativa em relação aos meses anteriores.

Empate técnico entre aprovação e desaprovação

De acordo com os números apresentados, 49% dos entrevistados disseram desaprovar o governo Lula, mesmo percentual registrado em janeiro e dezembro. Já a aprovação caiu para 45%, ante 47% em janeiro e 48% em dezembro. Outros 6% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

O levantamento mostra que o patamar de desaprovação vem se mantendo praticamente inalterado desde outubro do ano passado, quando também marcou 49%. Em novembro, o índice chegou a 50%, mas voltou a 49% em dezembro e janeiro, repetindo agora em fevereiro. No mesmo período, a aprovação variou: era de 48% em outubro, caiu para 47% em novembro, voltou a 48% em dezembro, recuou para 47% em janeiro e agora caiu para 45%.

Oscilações no NE e entre eleitores com ensino superior

A pesquisa aponta que a aprovação permanece elevada entre eleitores identificados como lulistas: 96% aprovam o governo e 3% desaprovam. Entre os eleitores classificados como esquerda não lulista, a aprovação também segue majoritária, mas apresentou queda: 82% aprovam e 15% desaprovam. Em janeiro, a aprovação nesse grupo era de 86%.

Outra mudança ocorreu no Nordeste. A aprovação ao governo caiu de 67% em janeiro para 61% em fevereiro, segundo os dados divulgados. Já entre eleitores com ensino superior, a desaprovação subiu de 54% em janeiro para 62% na pesquisa atual.

Histórico mostra pico de desgaste em 2025

A série histórica da pesquisa aponta que, entre janeiro e setembro de 2025, o índice de desaprovação era mais elevado. A maior diferença foi registrada em maio, quando 57% desaprovavam o governo e 40% aprovavam. Em dezembro de 2024, o cenário era inverso: a aprovação era de 52%, enquanto a desaprovação estava em 47%.

Avaliação negativa do governo permanece em 39%

Além da aprovação e desaprovação, a Quaest também questionou os entrevistados sobre a avaliação geral do governo. A parcela que considera a gestão negativa ficou em 39%, repetindo o índice de janeiro e acima dos 38% registrados em dezembro.

A avaliação positiva chegou a 33%, contra 32% em janeiro e 34% em dezembro de 2025. Já 26% classificaram o governo como regular, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também perguntou se o presidente Lula merece continuar no cargo por mais quatro anos. Segundo os dados, 57% responderam que não, percentual que supera os 56% registrados em janeiro e dezembro. Já 39% disseram que Lula merece seguir na Presidência, ante 40% em janeiro e 41% em dezembro. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Economia piorou para 43%, aponta levantamento

O levantamento avaliou ainda a percepção sobre a economia nos últimos 12 meses. Para 43% dos entrevistados, a situação econômica piorou, mesmo índice registrado em janeiro, mas acima dos 38% observados em dezembro.

A parcela que considera que a economia melhorou ficou em 24%, repetindo o percentual de janeiro, mas abaixo dos 28% registrados em dezembro. Outros 30% afirmaram que a situação permaneceu igual, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Ao serem questionados sobre as expectativas para os próximos 12 meses, 43% disseram acreditar que a economia vai melhorar, percentual inferior aos 48% de janeiro. Outros 29% afirmaram que a situação deve piorar, 24% disseram que deve permanecer igual e 4% não souberam responder.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.