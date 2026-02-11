Flávio cresce, mas Lula lidera todos os cenários de 1º turno, diz Quaest

247 - A nova rodada da pesquisa Quaest sobre a corrida presidencial de 2026 indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança em todos os cenários simulados para o primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece de forma consistente na segunda colocação, com variações que o mantêm próximo ao atual presidente.

O levantamento é o primeiro a não incluir o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), entre os possíveis candidatos, e também marca a estreia de Ronaldo Caiado (PSD) após sua filiação ao novo partido.

Ao todo, foram testados sete cenários com até oito nomes. Lula registra intenções de voto entre 35% e 39%, enquanto Flávio Bolsonaro oscila de 29% a 33%. A diferença entre os dois varia de quatro a oito pontos percentuais, dependendo da composição da disputa.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, os números indicam fortalecimento da candidatura do senador. “A consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro nas pesquisas aconteceu pela sua capacidade de atrair o eleitor bolsonarista e o eleitor de direita não-bolsonarista. Seu desafio ainda é atrair o eleitor independente, que define a eleição. Lula continua muito forte entre lulistas e na esquerda e numericamente à frente entre os independentes”, afirma.

Nunes também destacou a evolução recente do senador nas simulações. “Desde que foi indicado pelo pai, em dezembro, Flávio cresceu oito pontos no cenário que conta com Ratinho Jr., Aldo Rebelo e Renan Santos. Nesse mesmo período, Lula oscilou dois pontos pra baixo e Ratinho saiu de 13% para 7%”, diz.

No primeiro cenário testado, Lula aparece com 35%, seguido por Flávio Bolsonaro com 29%. Ratinho Júnior (PSD) soma 8%, Romeu Zema (Novo) 4%, Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) têm 1% cada. Indecisos são 7%, enquanto 15% declaram voto branco, nulo ou afirmam que não votarão.

Em outro cenário, Lula alcança 38% contra 30% de Flávio. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 4% cada. Em simulações com Eduardo Leite (PSD), o governador chega a até 4%, enquanto Caiado atinge 4% nos cenários em que é incluído.

Nos três cenários comparáveis com levantamentos anteriores — aqueles com a mesma combinação de candidatos — Flávio Bolsonaro apresenta crescimento desde dezembro, enquanto Lula mantém estabilidade dentro da margem de oscilação. Ratinho Júnior, por sua vez, registra queda nas simulações em que aparece.

Rejeição elevada entre os líderes

Além das intenções de voto, a pesquisa mediu o índice de rejeição dos principais nomes. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 55% dos entrevistados, enquanto 54% afirmam que não votariam em Lula. Segundo Felipe Nunes, “A análise da rejeição dos candidatos também sugere uma eleição bastante competitiva”.

O senador apresentava 60% de rejeição em dezembro, quando anunciou sua pré-candidatura. Já Lula mantinha 54% naquele momento, índice que permanece estável.

Entre os demais nomes, Ratinho Júnior registra 40% de rejeição; Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, 35% cada; Romeu Zema, 34%; Aldo Rebelo, 26%; e Renan Santos, 19%.

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. Foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%