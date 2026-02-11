Eduardo Bolsonaro defende "virada à direita, racional, lógica, menos ideológica e mais tradicional"
Deputado federal cassado diz que “o mundo está sedento por uma virada à direita focada naquilo que já deu certo”
247 - O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL) comentou a repercussão internacional da entrevista concedida pelo senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) ao canal francês CNews e afirmou que há, no cenário global, espaço para uma mudança no campo conservador. A manifestação ocorreu após críticas geradas pelas declarações do senador durante viagem ao exterior.
Flávio cumpriu agenda nas últimas duas semanas em Israel, Emirados Árabes Unidos e França, onde se reuniu com Marion Maréchal, sobrinha de Marine le Pen. A viagem teve como pano de fundo a aproximação com lideranças da direita europeia e do Oriente Médio
Em publicação nas redes sociais, Eduardo destacou a repercussão das declarações do irmão fora do Brasil. “No Oriente Médio virou notícia em hebraico e árabe; na França também está na mídia em francês, inglês e espanhol. O mundo está sedento por uma virada à direita, racional, lógica, menos ideológica e mais tradicional, focada naquilo que já deu certo e respeita nossas culturas”, escreveu
A entrevista ao canal CNews ocorreu na segunda-feira (9). Na ocasião, Flávio Bolsonaro fez críticas ao presidente da França, Emmanuel Macron, a quem classificou como de “extrema incompetência”, além de afirmar que o líder francês viaja ao Brasil para “tirar fotos abraçando árvores na Amazônia”. O senador também direcionou ataques a adversários políticos e ao Supremo Tribunal Federal (STF), sustentando que o Brasil “não vive uma democracia plena” e que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), foi condenado por “inimigos”. O ex-presidente cumpre pena superior a 27 anos de prisão por liderar uma trama golpista para se manter no poder apór ser derrotado pelo presidente Lula (PT) nas eleições de 2022.