PL avalia filiar Moro para fortalecer palanque de Flávio Bolsonaro no Paraná

247 - Lideranças do PL iniciaram conversas com o senador Sergio Moro (União-PR) para avaliar uma eventual filiação do parlamentar ao partido, em meio às articulações eleitorais que já miram a disputa de 2026. A iniciativa teria como pano de fundo a tentativa de ampliar a estrutura política da legenda no Paraná e assegurar um palanque robusto para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é apontado como pré-candidato à Presidência. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O PL busca atrair Moro oferecendo a ele a possibilidade de disputar o governo paranaense com o apoio formal do partido. O plano incluiria uma garantia de candidatura ao Executivo estadual como condição central para a mudança de sigla.

Segundo a apuração relatada na coluna, o PL tem avaliado essa movimentação como resposta direta às recentes articulações do PSD, partido do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Em janeiro, a legenda filiou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e passou a tratá-lo como pré-candidato ao Palácio do Planalto, em uma composição política que também envolve Ratinho.

Esse gesto foi interpretado por aliados do PL como um indicativo de que o PSD pode manter candidatura própria à Presidência, o que reduziria o espaço para Flávio Bolsonaro no Paraná e comprometeria a construção de um palanque local forte para a campanha nacional.

De acordo com a coluna, a sondagem feita a Moro foi confirmada por pelo menos dois aliados de Flávio Bolsonaro. Apesar disso, as negociações ainda estariam em fase preliminar e sem qualquer acordo formalizado entre as partes.

Enquanto o cenário segue indefinido, o PL continua mantendo um entendimento político prévio com o PSD para apoiar Ratinho Júnior no estado. A legenda, segundo a apuração, trabalha para ocupar uma das vagas ao Senado dentro da chapa articulada pelo atual governador.

Ainda conforme as informações publicadas, Ratinho Júnior deve se reunir com Flávio Bolsonaro e dirigentes do PL paranaense após o Carnaval para discutir o futuro da aliança entre os partidos e os próximos passos na composição eleitoral. O governador, por ora, está em período de férias com a família.