Eleitor vê Lula mais forte na economia e Flávio Bolsonaro na segurança, diz pesquisa

247 - Uma pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data nesta segunda-feira (9) aponta que o eleitor brasileiro considera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o nome mais preparado para melhorar a economia do país, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece como o mais bem avaliado quando o tema é segurança pública.

Ao serem questionados sobre qual possível candidato teria mais capacidade de melhorar a economia brasileira, 29% dos entrevistados citaram Lula. Flávio Bolsonaro apareceu em segundo lugar, com 20%.

Na sequência, surgem nomes de governadores que também são mencionados como possíveis postulantes ao Palácio do Planalto. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), foi citado por 14% dos entrevistados, seguido pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), com 7%.

Logo depois aparecem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 6%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%. A pesquisa ainda registra menções ao coordenador do MBL, Renan Santos (Missão), com 2%, e ao ex-ministro Aldo Rebelo (DC), com 1%. Outros 13% afirmaram que nenhum dos nomes apresentados teria capacidade de melhorar a economia, enquanto 4% disseram não saber ou preferiram não responder.

Segurança

No tema segurança pública, o cenário se inverte. Flávio Bolsonaro foi apontado por 28% dos entrevistados como o nome mais capaz de melhorar a área, enquanto Lula ficou com 23%. Ronaldo Caiado aparece com 14%, Ratinho Jr. com 9%, Romeu Zema com 5%, e Eduardo Leite com 3%. Aldo Rebelo e Renan Santos foram citados por 1% cada.O levantamento também indica que 11% acreditam que nenhum dos nomes teria capacidade para enfrentar o problema da segurança, e 5% não souberam ou não responderam.

O instituto ainda perguntou qual dos possíveis candidatos seria mais capaz de pacificar o Brasil politicamente. Nesse quesito, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados, com 24% das respostas cada.

Combate à pobreza

Outro ponto destacado pela pesquisa foi o quesito relacionado à melhora da vida dos mais pobres. Lula aparece com ampla vantagem, sendo citado por 44% dos entrevistados como o mais capaz de melhorar a situação dessa parcela da população. Flávio Bolsonaro surge em segundo lugar com 17%, em empate técnico com Ratinho Jr., que obteve 13%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores presencialmente, entre os dias 6 e 7 de fevereiro. O levantamento possui margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Segundo o instituto, o estudo foi realizado com recursos próprios e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-06428/2026.