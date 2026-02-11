Ricardo Nunes derrotaria Haddad e Alckmin no 2º turno em São Paulo, aponta pesquisa

247 - Levantamento divulgado nesta quarta-feira (11) revela que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), teria vantagem em cenários de segundo turno contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), na disputa pelo governo paulista. Os dados mostram que Nunes aparece à frente dos dois adversários nas simulações testadas.

No cenário de segundo turno entre Ricardo Nunes e Fernando Haddad, o prefeito soma 48,2% das intenções de voto, contra 35,1% do ministro. Outros 11,5% afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 5,1% disseram não saber ou não opinar .

Já em eventual confronto entre Ricardo Nunes e Geraldo Alckmin, o prefeito aparece com 45,3%, ante 40,9% do ex-governador. Nesse caso, 8,7% declararam voto em branco ou nulo e 5,1% não souberam responder.

A pesquisa ainda avaliou a situação do primeiro turno em caso de ausência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa. Nessa hipótese, Ricardo Nunes aparece com 36% das preferências entre os nomes apresentados, seguido por Marcio França (PSB), com 24,2%.

A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 6 e 10 de fevereiro, com 1.580 eleitores em 78 municípios paulistas, margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-04650/2026.