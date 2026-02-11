Paraná Pesquisas aponta vitória de Tarcísio em primeiro turno contra Haddad e Alckmin

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceria a eleição estadual ainda no primeiro turno em diferentes cenários testados pelo instituto Paraná Pesquisas. Os dados indicam vantagem expressiva sobre adversários como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ex-governador Márcio França (PSB).

A pesquisa ouviu 1.580 eleitores presencialmente entre os dias 6 e 10 de fevereiro, tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04650/2026.

Cenários de primeiro turno

No primeiro cenário simulado, com Fernando Haddad como principal adversário, Tarcísio aparece com 51% das intenções de voto, contra 27,7% do petista. Também foram mencionados Kim Kataguiri (União Brasil), com 5,2%; Paulo Serra (PSDB), com 4,2%; e Felipe D’Avila (Novo), com 1,6%. Votos em branco, nulos ou nenhum somam 6,4%, enquanto 3,9% não souberam ou não responderam.

Em uma segunda hipótese, com Geraldo Alckmin na disputa, o atual governador registra 48,5%, ante 29,9% do vice-presidente. Nesse cenário, Kim Kataguiri tem 5,3%; Paulo Serra, 4,1%; e Felipe D’Avila, 1,8%. Brancos e nulos somam 6,6%, e 3,7% dos entrevistados não opinaram.

Já na simulação com Márcio França como principal nome da esquerda, Tarcísio alcança 52,8% das intenções de voto, contra 18,5% do ex-governador. Paulo Serra marca 5,7%; Kim Kataguiri, 5,6%; e Felipe D’Avila, 2,5%. Brancos e nulos totalizam 9,6%, e 5,3% não souberam ou não responderam.

Comparativo com pesquisas anteriores

De acordo com o histórico do Paraná Pesquisas, a diferença entre Tarcísio e seus principais adversários diminuiu nos últimos meses. Em julho de 2025, a vantagem do governador sobre Haddad era de 29,6 pontos percentuais; agora, está em 23,3 pontos. No caso de Alckmin, a distância recuou de 21 pontos para 18,6 pontos.

Projeções de segundo turno

O instituto também simulou cenários de segundo turno. Em eventual disputa contra Fernando Haddad, Tarcísio alcançaria 58,7% das intenções de voto, enquanto o ministro teria 32,4%. Contra Geraldo Alckmin, o governador aparece com 56%, ante 35,1% do vice-presidente.