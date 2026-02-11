"O que está em jogo nessa eleição é derrotar o fascismo", diz Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) destacou a importância de representantes das forças progressistas derrotarem o fascismo no Brasil. Nesta quarta-feira (11), o parlamentar comentou sobre a pesquisa Quaest e, em referência ao presidente Lula (PT), afirmou que “a liderança continua do lado de quem defende a democracia e entrega resultado pro povo”.

“Saiu a pesquisa Genial/Quaest e ela confirma: o que está em jogo nessa eleição é derrotar o fascismo. O presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro turno e vence todos os de segundo. Flávio Bolsonaro aparece atrás, mesmo tendo reduzido a diferença. Eles tentam vender isso como ‘virada’, mas a liderança continua do lado de quem defende a democracia e entrega resultado pro povo”, escreveu Lindbergh.

De acordo com o deputado, “essa aproximação é conjuntural e só consolida o voto bolsonarista num cenário polarizado”. “A pesquisa mostra que não existe terceira via: a disputa é direta entre reconstrução do país e o mesmo projeto autoritário que atacou urnas, flertou com golpe e espalhou ódio. Não há alternativa para além da dualidade entre democracia ou a continuidade do extremismo”, continuou.

“Da nossa parte, é confronto político para mostrar emprego, renda, controle da inflação, imposto menor pra quem trabalha e dignidade para a vida real do povo. A escolha é clara: democracia ou barbárie. E contra o fascismo não tem conversa: é derrotar nas urnas. Vamos pra cima!”.

Foram testados sete cenários com até oito nomes. O presidente Lula apareceu na primeira posição em todas as simulações e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ficou em segundo lugar. A pesquisa também aferiu o índice de rejeição dos principais nomes cogitados para disputar a eleição de 2026.