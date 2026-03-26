'Democracia, paz e economia' são trunfos de Lula contra Flávio Bolsonaro, diz Jaques Wagner

247 - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), afirmou que a estratégia política para conter o avanço de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas eleitorais será baseada em três pilares centrais: democracia, paz e economia. A avaliação ocorre em meio ao crescimento do senador nas sondagens que envolvem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informa Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Wagner explicou que a linha de atuação será sustentada “no discurso em defesa da democracia, na promoção da paz e na comparação entre indicadores dos governos de Jair Bolsonaro e Lula”. A diretriz deve orientar parlamentares aliados ao governo durante a pré-campanha e a campanha eleitoral.

Defesa da democracia como eixo central

Ao abordar o primeiro pilar, o senador citou os episódios de 8 de janeiro de 2023, quando ocorreram ataques às instituições em Brasília. Wagner destacou as condenações e prisões de aliados de Jair Bolsonaro e afirmou que o país "correu sério risco” naquele momento.

Paz e estabilidade no discurso político

No segundo eixo, o parlamentar associou a atuação política à promoção da paz, criticando o que considera estímulo a conflitos por parte de setores da direita. Segundo Wagner, esse cenário impacta diretamente a estabilidade institucional e a prosperidade econômica em escala global.

Comparação de indicadores entre governos

O terceiro ponto da estratégia envolve a comparação de resultados entre os governos. Wagner afirmou que, em relação à gestão de Jair Bolsonaro, o governo Lula apresenta “crescimento econômico, pleno emprego, retomada de programas sociais, alta do IDH, redução da desigualdade e do desmatamento na Amazônia”.

Os três eixos devem guiar a atuação de aliados de Lula no Congresso Nacional, com o objetivo de consolidar a narrativa governista e enfrentar o avanço de Flávio Bolsonaro no cenário eleitoral.