Presidente do PT vai a Minas e tenta definir palanque de Lula no estado

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, chega a Minas Gerais no próximo fim de semana em um cenário de incerteza política sobre a formação do palanque que apoiará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado. A visita ocorre em meio à falta de definição sobre quem será o candidato ao governo mineiro dentro da aliança petista, considerada estratégica para as eleições, relata Milena Teixeira, do Metrópoles.

Até o momento, não há consenso sobre o nome que representará o grupo político no estado. Edinho Silva tem defendido a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, atualmente no PSD, que avalia uma possível migração para o PSB. No entanto, o parlamentar ainda não anunciou qual será seu futuro político, o que mantém o cenário indefinido em Minas Gerais.

Durante a passagem pelo estado, o dirigente petista deve se reunir com lideranças locais do partido para discutir estratégias eleitorais. Além disso, está prevista sua participação no lançamento da pré-candidatura da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), ao Senado, em evento marcado para domingo (29).

Após avançar nas articulações políticas em São Paulo, o presidente Lula solicitou maior rapidez na definição do cenário em Minas Gerais. O estado é tradicionalmente considerado decisivo em disputas presidenciais, o que aumenta a pressão por uma solução que consolide o palanque local.