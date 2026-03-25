Gilberto Kassab entrega cargo no governo Tarcísio para se dedicar à campanha eleitoral deste ano

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou nesta quarta-feira (25) sua saída do secretariado do governo de São Paulo. Em postagem publicada em seu perfil no Instagram, Kassab comunicou que deixou o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo em razão das demandas crescentes da agenda eleitoral que se aproxima. A decisão marca o encerramento de uma passagem que durou desde o primeiro dia do mandato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Conforme o próprio Kassab explicou em sua publicação no Instagram, a acumulação das funções de secretário estadual com as obrigações partidárias e eleitorais de 2026 tornou-se insustentável. "Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período", justificou o dirigente partidário.

Apoio a Tarcísio

Ao se despedir do cargo, Kassab aproveitou o espaço para fazer um balanço elogioso da gestão Tarcísio de Freitas à frente do governo paulista. O presidente do PSD relembrou que a sigla foi uma das forças políticas que apostaram na candidatura do então candidato em 2022. "Em 2022 o PSD tomou a acertada decisão de apoiar a candidatura do Tarcísio, pois ficava claro que ele era o mais preparado para adotar as medidas, implementar os projetos e ações que o Estado de São Paulo demandava para seguir e intensificar seu desenvolvimento", afirmou.

Na avaliação de Kassab, o governo encerra o ciclo de quatro anos com um saldo amplamente positivo. "Seu governo chega, quatro anos depois, repleto de realizações e notáveis avanços em todos os setores, como Saúde, Educação, Saneamento, Infraestrutura, Mobilidade, Segurança, Habitação, entre outros", destacou o político.

A saída de Kassab do secretariado não significa um afastamento político do governador — muito pelo contrário. Em sua mensagem, o presidente do PSD deixou claro que a legenda estará ao lado de Tarcísio de Freitas na disputa pela reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. "O êxito alcançado em todos os setores ao longo desses quatro anos credencia o governador e seu governo a postular uma recondução, que tem o apoio do PSD, como ocorreu quando da sua eleição", declarou Kassab, agradecendo ainda pelo que chamou de "privilégio" de ter integrado o secretariado e contribuído com a gestão estadual.

Agradecimentos

No texto publicado nas redes sociais, Kassab também reservou palavras de reconhecimento aos colegas que dividiram o secretariado ao longo dos últimos quatro anos. "Deixo o meu abraço e gratidão aos meus colegas de secretariado pelas parcerias e solidariedade permanente, desejando a todos muito êxito em suas missões", escreveu.

O dirigente do PSD ainda cumprimentou lideranças do partido em São Paulo, citando nominalmente Alda Marco Antonio, Alfredo Cotait e Guilherme Afif Domingos pela "confiança contínua" a ele dispensada ao longo de sua trajetória.

Por fim, Kassab prestou uma homenagem póstuma ao ex-deputado e ex-ministro Antonio Delfim Netto, descrito como um amigo de longa data e figura influente em sua carreira política. "Registro um agradecimento póstumo ao sempre deputado e ministro Antonio Delfim Netto, um amigo da minha família, meu eleitor em diversas oportunidades e conselheiro em muitas decisões ao longo da minha carreira. Delfim foi o primeiro que me sinalizou da importância de eleger Tarcísio governador de São Paulo", concluiu Kassab.







