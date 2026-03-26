"Flávio é corrupto na essência", diz profundo conhecedor do bolsonarismo

247 - O ex-deputado federal Julian Lemos afirmou acreditar no levantamento da AtlasIntel divulgado na quarta-feira (25), que pela primeira vez aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno, indicando uma possível mudança no cenário eleitoral brasileiro, conforme declarou a Diego Amorim, do PlatôBR.

Ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL) na campanha de 2018, antes de romper com a família, Lemos passou a adotar posição mais próxima da centro-esquerda na Paraíba e fez críticas contundentes tanto ao bolsonarismo quanto ao atual governo.

Ao comentar uma possível vitória de Flávio Bolsonaro, o ex-parlamentar afirmou que o país correria riscos estratégicos e econômicos. “Ele vai vender terras raras, tudo. Vai vender o Brasil, vai vender até o que não é dele. Flávio não é direita coisa alguma. É um Bolsonaro moderado e entreguista. Ele não sabe o que faz, mas sabe o que quer: entende a diferença? O pai é burro, ele tem um pouco mais de habilidade. E o DNA de corrupção. Ele é corrupto na essência”, declarou.

Julian Lemos também direcionou críticas ao presidente Lula e ao PT, apontando perda de capacidade de mobilização política. “Nada mais que Lula faça daqui para frente dará um voto para ele. Demoraram muito para se movimentar, perderam tempo. Nada mais chega à ponta. Pode o Lula dar uma casa a todo pobre que ele ver pela frente que ninguém liga mais. O Flávio só não ganha se algo muito negativo acontecer do lado dele”, afirmou.