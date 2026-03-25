Racha persiste e Bolsonaro ainda pode trocar Flávio por Tarcísio

247 - O ambiente político do clã Bolsonaro atravessa um momento de crescente tensão, impulsionado por divergências sobre a estratégia eleitoral para as eleições presidenciais. Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avaliam que há um racha em expansão, motivado principalmente pela possível tentativa de Michelle Bolsonaro (PL) de influenciar Jair Bolsonaro (PL) a rever sua posição sobre o candidato ao Palácio do Planalto, relata Andréia Sadi, do G1.

Integrantes próximos a Flávio acreditam que Michelle pode aproveitar o período de prisão domiciliar do ex-presidente para defender a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como alternativa para a disputa presidencial.

Michelle Bolsonaro e a aposta em Tarcísio

De acordo com aliados de Flávio, a candidatura de Tarcísio de Freitas sempre foi a principal aposta de Michelle Bolsonaro. Esse grupo também avalia que a ex-primeira-dama teria interesse em compor a chapa como candidata a vice-presidente em uma eventual candidatura do governador paulista.

O cenário ganha relevância diante da situação de Jair Bolsonaro, que está internado e deve receber alta na sexta-feira (27), segundo seus médicos. Após a alta, ele poderá cumprir prisão domiciliar por 90 dias, conforme autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedida a pedido da defesa. Durante esse período, Bolsonaro ficará em casa, com visitas restritas a familiares e advogados em horários definidos, convivendo diretamente com Michelle.

Divergências sobre o momento político

Apesar das especulações, aliados de Michelle Bolsonaro afirmam que ela não concorda com a candidatura de Flávio Bolsonaro, mas negam que exista, neste momento, qualquer articulação concreta para alterar os rumos da estratégia eleitoral. A avaliação desse grupo é que o momento político não favorece mudanças.

Mesmo entre aqueles que defendiam a candidatura de Tarcísio, há o reconhecimento de que o tempo político pode ter passado. Nesse contexto, Flávio Bolsonaro aparece como o nome mais consolidado dentro do grupo político.

Clima de desconfiança persiste

Embora o governador de São Paulo já tenha declarado diversas vezes a intenção de disputar a reeleição estadual, o seu nome continua no centro das discussões internas. O resultado é um ambiente marcado por desconfiança e disputas estratégicas dentro da própria família Bolsonaro.