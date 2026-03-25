Leite diz que permanecerá no governo do RS se PSD escolher Caiado para disputa presidencial

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou nesta quarta-feira (25) que poderá permanecer no comando do estado até o fim de seu mandato, caso o Partido Social Democrático (PSD) escolha o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato à Presidência da República. A declaração foi dada em entrevista ao desembarcar em São Paulo, segundo o jornal O Globo.

Leite está na capital paulista para uma reunião com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, prevista para a tarde desta quarta-feira (25). O encontro deve tratar da definição do nome que representará o partido na eleição presidencial. Na terça-feira (24), Caiado esteve com Kassab em São Paulo e apresentou sua disposição para disputar o Planalto.

Segundo o dirigente partidário, o gesto foi bem recebido, embora ainda não haja confirmação oficial sobre qual será o escolhido, apesar da preferência por Caiado entre aliados.

Leite descarta mudança de partido

O governador gaúcho afirmou que só deixaria o cargo para concorrer à Presidência. “Se eu vou deixar o meu mandato é para algo maior, que é concorrer a presidente da República, num contexto em que o Brasil precisa de uma alternativa. Se não houver essa possibilidade, eu permaneço no cargo até o final do meu mandato”, disse.

Leite também descartou, neste momento, a possibilidade de mudar de partido. Segundo ele, o PSD definirá em breve sua estratégia eleitoral e o posicionamento na disputa nacional. “Não estou trabalhando com a hipótese de troca de partido”, afirmou.