Lula cobra reunião para ampliar etanol na gasolina

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou a realização de uma reunião do conselho responsável por discutir o aumento da mistura de etanol na gasolina, em meio à escalada dos preços internacionais do petróleo e à pressão sobre os combustíveis no Brasil. A informação foi publicada pelo colunista Julio Wiziack, do UOL.

A proposta em análise pelo governo prevê a ampliação do percentual de etanol na gasolina como forma de reduzir a dependência externa. Atualmente, o Brasil importa cerca de 15% da gasolina consumida, e a medida poderia, caso aprovada, suprir essa necessidade de importação.

O cenário internacional tem contribuído para a alta dos preços. Com o bloqueio do estreito de Hormuz — rota estratégica por onde circula aproximadamente 20% do comércio global de petróleo —, o barril do tipo Brent ultrapassou a marca de US$ 100, sem perspectiva de queda no curto prazo enquanto o conflito não for solucionado.

O impacto já é sentido nas bombas. Desde o início da crise, o preço do litro do combustível no Brasil acumulou alta de 8%, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), aumentando a pressão sobre o governo para conter novos reajustes.

Diante desse quadro, o governo federal já anunciou um pacote de medidas voltadas ao diesel, incluindo a subvenção de R$ 1,12 por litro e a isenção de PIS e Cofins na importação do combustível. As ações buscam atender demandas dos caminhoneiros e evitar o risco de paralisações no setor de transporte.

A possível elevação da mistura de etanol surge como uma alternativa adicional para mitigar os efeitos da volatilidade internacional, ao mesmo tempo em que fortalece a produção nacional de biocombustíveis e reduz a exposição do país às oscilações do mercado externo.