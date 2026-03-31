Lula confirma Alckmin como seu candidato a vice para 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta terça-feira (31) que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) será novamente candidato a vice-presidente da República em 2026. A declaração foi feita durante reunião ministerial, na qual o presidente também abordou a saída de integrantes do governo que disputarão as próximas eleições.

O anúncio ocorreu em reunião ministerial realizada em Brasília, marcada pela reorganização da equipe de governo diante das candidaturas. Durante o encontro, Lula indicou que Alckmin deverá deixar o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para se dedicar à campanha.

“O companheiro Alckmin vai ter que deixar o MDIC, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez”, afirmou o presidente.

Lula destacou que a reunião teve como principal objetivo tratar da saída de ministros que irão concorrer a cargos públicos. Segundo ele, ao menos 14 integrantes do governo já comunicaram a decisão de deixar seus postos, enquanto outros ainda devem anunciar suas candidaturas.

“A importância desta reunião é porque alguns companheiros e algumas companheiras nos deixarão por missões muito mais importantes nos próximos meses. Aqui tem gente que vai ser candidata aos mais diferentes cargos da República”, disse.

O presidente reafirmou que sempre garantiu liberdade para que ministros disputassem eleições. “Disse quando iniciamos o governo que eu não criaria objeção a ninguém que quisesse ser candidato”, declarou.

Durante a fala, Lula também fez críticas ao cenário político atual e defendeu maior participação no Congresso como forma de promover mudanças. “É importante que vocês estejam dispostos a entrar na vida congressual para ajudar a mudar a promiscuidade que está estabelecida na política mundial e brasileira. Perdeu muita seriedade a política”, afirmou.

Ele ainda mencionou o aumento dos custos das campanhas eleitorais como um fator que compromete a qualidade da política. “Outro dia alguém me dizia: ‘um deputado federal não será eleito por menos de R$ 50 milhões’. Se isso for verdade, chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira”, disse.

Lula avaliou que o país enfrenta um cenário de degradação institucional, mas defendeu que a mudança é possível por meio da mobilização popular e da atuação política. “É possível consertar? É. Como? Através da política”, afirmou, acrescentando que “sem o povo, nada mais acontecerá”.

O presidente também classificou o momento como uma fase de transição dentro do governo, mas ressaltou que a estrutura administrativa continuará funcionando normalmente. Segundo ele, não haverá substituição imediata dos ministros que deixarem os cargos.

“Na saída dos ministérios, tomei a decisão de não colocar ministro novo. Temos uma máquina funcionando há três anos e quatro meses. Não quero que nenhum ministério comece tudo outra vez”, afirmou.

Ao final, Lula elogiou o desempenho da equipe e agradeceu aos ministros que deixam o governo. “Vocês não têm noção da gratidão que eu tenho [...] Tenho orgulho de cada um de vocês”, declarou.