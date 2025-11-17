Lula conversa com presidente da África do Sul antes da cúpula do G20

247 - Às vésperas da Cúpula de Líderes do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, nesta segunda-feira (17), com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. A ligação, que durou cerca de 40 minutos, antecede o encontro internacional marcado para os dias 22 e 23 de novembro e se concentrou nas prioridades da presidência sul-africana do G20. Na conversa, Lula reiterou o apoio brasileiro às iniciativas conduzidas por Ramaphosa, com destaque para o trabalho do Grupo de Especialistas em Desigualdade, liderado pelo prêmio Nobel Joseph Stiglitz.

Diálogo ocorre às vésperas da Cúpula do G20

Durante a conversa, Lula reforçou a importância da proposta de criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade, inspirado no modelo do painel científico dedicado às mudanças climáticas. Segundo ele, a iniciativa pode oferecer suporte técnico essencial ao enfrentamento global das desigualdades.

Brasil apoia painel internacional sobre desigualdade

Lula valorizou a continuidade da Cúpula Social do G20 e elogiou a iniciativa sul-africana dedicada à segurança alimentar e à estabilidade dos preços dos alimentos. Para o presidente, a proposta complementa a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20 no ano anterior.

Segurança alimentar e comércio bilateral

No campo bilateral, Lula e Ramaphosa acertaram um encontro presencial à margem da Cúpula de Joanesburgo para discutir ações voltadas à facilitação e ao aprofundamento do comércio entre os dois países. A agenda deve fortalecer o intercâmbio econômico e ampliar a parceria estratégica entre Brasil e África do Sul. Ao final da conversa, Lula parabenizou Ramaphosa pelo aniversário celebrado nesta segunda-feira.