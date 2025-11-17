Lula retorna a Belém para reuniões decisivas na COP30

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que retornará à COP30 nesta quarta-feira (19), em meio à fase final das negociações globais sobre clima. A informação, segundo o g1, foi divulgada em carta apresentada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante o encerramento da Cúpula dos Povos, em Belém. O documento traz a agenda do chefe do Executivo, incluindo o encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Voltarei a Belém no dia 19 de novembro para encontrar o Secretário Geral da ONU em um esforço conjunto para fortalecer a governança do clima e do multilateralismo”, destaca um trecho da carta. “Também vou participar de reuniões com vários países, representantes da sociedade civil, povos indígenas e populações tradicionais, e governadores e prefeitos”, ressalta Lula em outro trecho do documento.

Pressão por resultados e disputa internacional por metas ambientais

A COP30 chega ao ponto mais sensível das negociações e reacende disputas sobre financiamento, transparência e responsabilidade climática. Na abertura da conferência, Lula reforçou a cobrança aos países ricos, apontando a dívida histórica relacionada às emissões que impulsionam a crise global.

Na carta lida por Marina Silva, o presidente ressaltou a urgência de estabelecer um “mapa do caminho” para orientar ações climáticas concretas. Ele defendeu que a comunidade internacional avance em compromissos efetivos em áreas como transição energética, combate ao desmatamento ilegal e redução da dependência de combustíveis fósseis. “Precisamos de mapas do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis, pare e reverta o desmatamento e mobilize recursos para esses fins. Não podemos sair de Belém sem decisões sobre estes temas”, disse.

'Roadmap climático' nas negociações finais

O chamado “mapa do caminho” — termo usado em diplomacia internacional — envolve a definição de metas, prazos e responsabilidades. Na COP30, a proposta inclui ações integradas de proteção às florestas, estímulo à sócio-bioeconomia, recuperação de áreas degradadas e cooperação entre governos, empresas e comunidades locais.

O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a necessidade de um esforço coletivo: “Somente em um ‘mutirão’ lograremos mudar mentes e realidades”. Apesar da intensidade das tratativas, auxiliares do Planalto avaliam que o retorno de Lula não funcionará como solução imediata para todos os impasses, mas reconhecem o seu peso político no encerramento das discussões multilaterais.

Agenda em Tocantins antes do retorno à COP30

Ainda de acordo com a reportagem, antes de seguir para Belém, Lula cumpre agenda no Tocantins nesta terça-feira (18), onde inaugura a ponte Xambioá–São Geraldo do Araguaia, na BR-153, sobre o Rio Araguaia. De acordo com o Planalto, a nova estrutura fortalece o corredor logístico da BR-153, reduz custos de frete e amplia a competitividade econômica do Tocantins, do Pará e da Região Norte tanto no mercado interno quanto no cenário internacional. A conferência climática segue até sexta-feira (21), quando deverão ser anunciados os resultados das negociações e eventuais novos acordos.