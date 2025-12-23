Lula convoca pronunciamento em rede nacional no Natal

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal. A exibição está prevista para ocorrer no horário nobre, alcançando emissoras de todo o país. As informações são do Metrópoles.

O aviso foi encaminhado aos veículos de comunicação na terça-feira (23). De acordo com a convocação oficial, a fala do presidente terá duração de 6 minutos e 39 segundos e está programada para começar às 20h30.

O comunicado informa ainda que o chamamento para o pronunciamento segue o que determina o inciso XII do artigo 6º da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, que regulamenta esse tipo de manifestação oficial do chefe do Poder Executivo em cadeia nacional. Até o momento, o Palácio do Planalto não divulgou quais serão os temas abordados por Lula durante a mensagem transmitida em rede nacional.