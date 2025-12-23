Tarifaço dos EUA teve impacto “irrelevante” no Brasil, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros tiveram efeito mínimo sobre a economia nacional. Segundo ele, mesmo diante das medidas adotadas pelo governo norte-americano, o Brasil conseguiu atravessar o período sem prejuízos significativos, em um contexto de melhora nos indicadores internos.

As declarações foram feitas durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, quando Lula assinou o decreto que reconhece a música gospel como manifestação cultural. Na avaliação do presidente, o cenário econômico indica recuperação do poder de compra da população e desaceleração nos preços dos alimentos. “— O ano termina bem. O preço do alimento está caindo, as pessoas estão voltando a acessar coisas que ficaram mais caras. Mesmo a taxação que os Estados Unidos fizeram contra o Brasil terminou sendo irrelevante — afirmou nesta terça-feira.”

O tarifaço citado por Lula foi anunciado em novembro pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em 20 de novembro, Trump comunicou a retirada da tarifa de importação de 40% sobre uma lista de produtos brasileiros, como café, chá, sucos de frutas, cacau, banana, laranja, tomate e carne bovina. Segundo o governo norte-americano, a decisão ocorreu após uma conversa telefônica entre os dois presidentes.

Desde então, o Palácio do Planalto passou a defender a ampliação das negociações, com o objetivo de remover tarifas remanescentes sobre outros itens da pauta exportadora brasileira e de reverter sanções associadas à Lei Magnitsky. O movimento marcou uma tentativa de normalização das relações bilaterais após um período de tensão provocado pelas medidas comerciais e pelas sanções.

Ao longo deste ano, Lula e Trump mantiveram dois contatos telefônicos e também participaram de um encontro presencial na Malásia. De acordo com o presidente brasileiro, o diálogo contribuiu para mudar o ambiente político entre os dois países. “— Quando muita gente imaginava que eu e o Trump iríamos entrar em guerra, nós terminamos virando amigos — afirmou Lula durante o evento no Palácio do Planalto.”