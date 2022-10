Lula: 'cretinice de Bolsonaro gera comportamento como o de Roberto Jefferson'

Apoie o 247

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou neste domingo (23) a iniciativa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), que trocou tiros com a Polícia Federal (PF).

"Não é um comportamento adequado, não é um comportamento normal (...) A gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa que esse cidadão que é o meu adversário estabeleceu no País", disse o petista em entrevista a jornalistas na cidade de São Paulo (SP).

De acordo com o ex-presidente, Jair Bolsonaro "conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa e que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele está vendo, ouvindo a mentira ou não". "É desrespeito pela sociedade. Eu acho que isso gera comportamento como esse do Roberto Jefferson", acrescentou.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do petebista após ele fazer ataques contra a ministra Cármen Lúcia, ao chamar a juíza de prostituta.

