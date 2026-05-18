Lula defende parceria com Trump para explorar terras raras mantendo soberania do Brasil
Presidente afirmou que deseja atrair os EUA para acordos sobre minerais estratégicos, mas reforçou soberania brasileira sobre recursos naturais
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (18) que espera estabelecer parcerias com os Estados Unidos para a exploração de terras raras no Brasil. Durante evento em Campinas, no interior de São Paulo, Lula comentou a disputa econômica entre Washington e Pequim e disse desejar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixe os conflitos com a China de lado para buscar acordos com o Brasil.
As declarações ocorreram durante a cerimônia de entrega de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). O presidente destacou a importância estratégica dos minerais críticos para o futuro da economia global e da tecnologia.
“Estamos nos tempos das terras raras. A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz o Trump parar de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui”, declarou Lula.
O presidente também ressaltou que qualquer parceria internacional envolvendo minerais estratégicos deverá respeitar a soberania nacional e o controle brasileiro sobre os recursos naturais.
Lula reforça soberania sobre minerais estratégicos
Ao abordar o tema, Lula enfatizou que o Brasil não pretende abrir mão do controle sobre as terras raras e demais minerais considerados estratégicos para a indústria de alta tecnologia.
“Aqui pode vir quem quiser, desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania. Os minerais críticos são nossos, as terras raras são nossas. Vamos explorar aqui dentro”, afirmou o presidente.
As chamadas terras raras são um grupo de minerais fundamentais para a fabricação de equipamentos tecnológicos avançados, como baterias, semicondutores, turbinas eólicas, veículos elétricos e sistemas militares. A disputa global por esses recursos tem aumentado nos últimos anos, principalmente entre Estados Unidos e China.
O Brasil possui reservas significativas desses minerais, o que tem despertado interesse internacional e ampliado o debate sobre exploração econômica e soberania nacional.
Sirius amplia capacidade de pesquisa brasileira
As declarações de Lula ocorreram durante a entrega de quatro novas linhas de pesquisa do Sirius, acelerador de partículas considerado um dos mais avançados do mundo. O equipamento está instalado no CNPEM, em Campinas, e é utilizado para pesquisas científicas em diferentes áreas estratégicas.
Segundo o Palácio do Planalto, as novas estruturas vão ampliar a capacidade de pesquisas em setores como saúde, energia, agricultura, mudanças climáticas, nanotecnologia e desenvolvimento de novos materiais.
O Sirius funciona como um “supermicroscópio” capaz de analisar estruturas em escala atômica, permitindo avanços científicos de alta complexidade. De acordo com o governo federal, entre 85% e 90% dos componentes do equipamento foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil.
Evento contou com presença de ministra
A cerimônia também contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além de pesquisadores e representantes da comunidade científica.
O governo federal tem defendido o fortalecimento da produção científica nacional e o investimento em inovação tecnológica como pilares para ampliar a competitividade brasileira em setores estratégicos da economia global.
Nos últimos anos, o debate sobre minerais críticos ganhou relevância internacional devido ao crescimento da demanda por tecnologias limpas e equipamentos eletrônicos, tornando as terras raras um ativo geopolítico cada vez mais disputado entre grandes potências econômicas.