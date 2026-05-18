Lula defende parceria com Trump para explorar terras raras mantendo soberania do Brasil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (18) que espera estabelecer parcerias com os Estados Unidos para a exploração de terras raras no Brasil. Durante evento em Campinas, no interior de São Paulo, Lula comentou a disputa econômica entre Washington e Pequim e disse desejar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixe os conflitos com a China de lado para buscar acordos com o Brasil.

As declarações ocorreram durante a cerimônia de entrega de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). O presidente destacou a importância estratégica dos minerais críticos para o futuro da economia global e da tecnologia.

“Estamos nos tempos das terras raras. A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz o Trump parar de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui”, declarou Lula.

O presidente também ressaltou que qualquer parceria internacional envolvendo minerais estratégicos deverá respeitar a soberania nacional e o controle brasileiro sobre os recursos naturais.

🇧🇷❗️ Lula pede que Trump "pare de brigar com Xi Jinping" e propõe COOPERAÇÃO NA EXPLORAÇÃO DE TERRAS RARAS



"O Brasil não abre mão de sua soberania" 🇧🇷👉 https://t.co/mbEYZBpgty pic.twitter.com/rFWS4VQeV1 — RT Brasil (@rtnoticias_br) May 18, 2026





Lula reforça soberania sobre minerais estratégicos

Ao abordar o tema, Lula enfatizou que o Brasil não pretende abrir mão do controle sobre as terras raras e demais minerais considerados estratégicos para a indústria de alta tecnologia.

“Aqui pode vir quem quiser, desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania. Os minerais críticos são nossos, as terras raras são nossas. Vamos explorar aqui dentro”, afirmou o presidente.

As chamadas terras raras são um grupo de minerais fundamentais para a fabricação de equipamentos tecnológicos avançados, como baterias, semicondutores, turbinas eólicas, veículos elétricos e sistemas militares. A disputa global por esses recursos tem aumentado nos últimos anos, principalmente entre Estados Unidos e China.

O Brasil possui reservas significativas desses minerais, o que tem despertado interesse internacional e ampliado o debate sobre exploração econômica e soberania nacional.

Sirius amplia capacidade de pesquisa brasileira

As declarações de Lula ocorreram durante a entrega de quatro novas linhas de pesquisa do Sirius, acelerador de partículas considerado um dos mais avançados do mundo. O equipamento está instalado no CNPEM, em Campinas, e é utilizado para pesquisas científicas em diferentes áreas estratégicas.

Segundo o Palácio do Planalto, as novas estruturas vão ampliar a capacidade de pesquisas em setores como saúde, energia, agricultura, mudanças climáticas, nanotecnologia e desenvolvimento de novos materiais.

O Sirius funciona como um “supermicroscópio” capaz de analisar estruturas em escala atômica, permitindo avanços científicos de alta complexidade. De acordo com o governo federal, entre 85% e 90% dos componentes do equipamento foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil.

Evento contou com presença de ministra

A cerimônia também contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além de pesquisadores e representantes da comunidade científica.

O governo federal tem defendido o fortalecimento da produção científica nacional e o investimento em inovação tecnológica como pilares para ampliar a competitividade brasileira em setores estratégicos da economia global.

Nos últimos anos, o debate sobre minerais críticos ganhou relevância internacional devido ao crescimento da demanda por tecnologias limpas e equipamentos eletrônicos, tornando as terras raras um ativo geopolítico cada vez mais disputado entre grandes potências econômicas.