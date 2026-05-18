Governo Lula lança linha de crédito de até R$ 30 bilhões para motoristas de app e taxistas nesta terça

247 - O governo federal lança nesta terça-feira (19), em São Paulo, uma nova linha de crédito voltada a motoristas de aplicativos e taxistas. A iniciativa prevê até R$ 30 bilhões em recursos do Tesouro Nacional para financiar a compra de veículos.

O programa será operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com repasses realizados de forma indireta por meio da rede bancária. A proposta é facilitar o acesso ao financiamento para profissionais que atuam regularmente no transporte de passageiros.

Para ter acesso ao crédito, os motoristas de aplicativos deverão cumprir um critério mínimo de atividade: será necessário comprovar a realização de pelo menos 100 corridas nos últimos 12 meses. A exigência ainda está em fase final de definição pelo governo.

A medida busca garantir que o benefício seja destinado a trabalhadores que efetivamente atuam no setor, ainda que não exerçam a atividade diariamente. Além disso, o governo pretende evitar um aumento repentino de novos cadastros nas plataformas motivados apenas pela busca por crédito subsidiado.

O financiamento permitirá a compra de veículos de até R$ 150 mil. A faixa de preço contempla modelos utilizados em categorias superiores dos aplicativos, que costumam oferecer maior rentabilidade aos motoristas. De acordo com o governo, cerca de 60% dos veículos disponíveis atualmente no mercado brasileiro se enquadram nesse limite.

Os recursos destinados ao programa serão contabilizados como despesa financeira da União. Dessa forma, segundo a equipe econômica, o montante não terá impacto sobre a meta de resultado primário do governo federal.