Trabalhadores por app apoiam propostas do governo para a categoria

247 - Mais de 200 trabalhadores por aplicativo participaram de um encontro em Recife e manifestaram apoio às propostas do governo federal voltadas à categoria, incluindo medidas para garantir remuneração mínima e melhores condições de trabalho. A reunião reuniu motoristas, motociclistas e ciclistas que atuam em plataformas digitais e discutiu mudanças consideradas fundamentais para a valorização profissional.

O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Pernambuco (SINTEPE) e contou com a presença do ministro Guilherme Boulos, responsável por apresentar as propostas construídas em diálogo com representantes da categoria.

Durante a reunião, foram detalhadas iniciativas baseadas no relatório do Grupo Técnico de Trabalho coordenado pela Secretaria-Geral. Entre os pontos defendidos pelos trabalhadores estão a remuneração mínima de R$ 10 por entrega, o fim da chamada subpraça e o pagamento de R$ 2,50 por quilômetro rodado.

O ministro Guilherme Boulos destacou que parte das medidas já está em vigor, enquanto outras ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional. Ele explicou que uma das novas regras estabelece maior transparência nas cobranças feitas pelas plataformas. “A partir de hoje, se o aplicativo não apresentar ao consumidor o valor pago ao entregador, o valor que ele cobra do restaurante, ali na nota que vai na embalagem da entrega, será multada”, afirmou.

Outra medida mencionada pelo ministro trata do reconhecimento de acidentes com entregadores como acidentes de trabalho na rede pública de saúde, ampliando a proteção aos profissionais do setor.

Representantes da categoria ressaltaram que as propostas apontam para um cenário mais equilibrado nas relações de trabalho. Gildo Vieira, da Aliança Nacional dos Motoristas por Aplicativo, afirmou que as discussões ajudaram a consolidar uma visão mais ampla sobre os direitos da categoria. “É vida digna para os entregadores ou para os motoristas de aplicativo. Quando o governo tenta equilibrar os direitos que o trabalhador tem, ele tá trazendo garantias, dignidade, com equilíbrio, com um pagamento justo, uma remuneração que dê ao trabalhador, de fato, retorno financeiro válido para que ele tenha uma vida com qualidade”, declarou.

A entregadora Roberta Dias Moura relatou dificuldades enfrentadas no exercício da profissão e destacou a importância das mudanças propostas. “A gente precisa dessas melhorias que estão vindo. Eu particularmente sofri um acidente há um ano e meio e não tive nenhum apoio do aplicativo, nenhum tipo de apoio. E com essas melhorias, a gente tem o governo para nos ajudar, porque se depender da plataforma a gente não vai ter nunca”, disse.

Durante o encontro, o ministro também recebeu uma carta do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores por Aplicativos com Moto e Bicicletas em Pernambuco (Seambape), que reúne propostas adicionais e reforça o apoio às iniciativas do governo. O presidente da entidade, Rodrigo Lopes, destacou a necessidade de escuta ativa da base. “O governo está do lado certo, do lado da classe trabalhadora, ele precisa ouvir a base.”