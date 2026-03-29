Lula define que Alckmin será seu vice na campanha à reeleição, diz jornal

247 - O presidente Lula (PT) já definiu que o atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) será novamente seu companheiro de chapa na disputa pela reeleição em outubro deste ano. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A manutenção da chapa reforça a estratégia adotada em 2022, quando a aliança entre Lula e Alckmin foi interpretada como um movimento de aproximação com setores mais ao centro do espectro político. À época, a composição foi considerada um dos fatores que ampliaram a base eleitoral do petista.

No governo, Alckmin também assumiu o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tendo atuação relevante em momentos de tensão comercial internacional, como durante o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros.

Ao longo deste ano, setores do PT chegaram a discutir a possibilidade de incluir um nome do MDB na vice, numa tentativa de criar um novo fato político para a campanha. No entanto, essa hipótese perdeu força recentemente.

No último sábado, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que MDB e PSD não devem integrar a aliança nacional de reeleição. Segundo ele, eventuais composições com esses partidos devem ocorrer apenas em âmbito estadual.

A definição pela permanência de Alckmin na vice também está ligada às mudanças no cenário eleitoral em São Paulo. No início do ano, Lula chegou a indicar que o vice poderia disputar o governo estadual ou uma vaga no Senado, ao afirmar que ele “teria uma missão cumprir”.

Esse cenário, porém, se alterou nas últimas semanas. O ex-ministro Fernando Haddad foi anunciado como pré-candidato ao governo paulista, enquanto a ministra do Planejamento, Simone Tebet, filiou-se ao PSB para concorrer ao Senado.

No cenário paulista, a formação da chapa ainda passa por ajustes. A tendência é que a segunda vaga seja ocupada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que avalia uma possível mudança partidária, podendo deixar a Rede para se filiar ao PT ou ao PSOL.