Lula deseja “paz nos lares brasileiros” em mensagem de Páscoa

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou neste domingo (5) uma mensagem de Páscoa nas redes sociais, na qual destacou o significado da data como símbolo de renovação, união familiar e desejo de paz para os lares brasileiros. A manifestação foi compartilhada em suas plataformas digitais e reforça o caráter religioso e social da celebração.

Lula enfatizou o sentido espiritual da Páscoa, associando a data à convivência entre familiares e à esperança. “A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos”, declarou o presidente.

A postagem foi acompanhada por duas imagens em que Lula aparece ao lado de crianças e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.

A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos ✨ pic.twitter.com/c02lnBlad9 April 5, 2026

Celebrada por cristãos em todo o mundo, a Páscoa remete à ressurreição de Jesus Cristo e carrega significados ligados à esperança, renovação e solidariedade. No Brasil, a data também é tradicionalmente marcada por encontros familiares e manifestações religiosas.