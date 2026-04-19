Lula desembarca na Alemanha para impulsionar acordos com o Brasil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Alemanha na manhã deste domingo (19) para uma agenda voltada ao fortalecimento das relações bilaterais e à ampliação de acordos econômicos com o Brasil, em meio à participação como convidado principal da Hannover Messe, maior feira industrial do mundo. A visita inclui encontros com autoridades alemãs e líderes empresariais, além de negociações em setores estratégicos como energia, serviços digitais e meio ambiente, segundo a Folha de São Paulo.

Lula cumprirá dois dias de compromissos intensos ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz. A programação prevê recepção oficial com honras militares no Palácio Herrenhausen, em Hannover, seguida de discurso na abertura da feira e jantar privado com o premiê. O presidente brasileiro está acompanhado por seis ministros, empresários e representantes sindicais.

Na segunda-feira (20), Lula participará da visita inaugural à exposição ao lado de Merz, tradição da Hannover Messe, e abrirá a 42ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, fórum que reúne empresários dos dois países. Em seguida, ocorrerá a terceira reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, mecanismo mantido pela Alemanha com um grupo restrito de países — sendo o Brasil o único da América Latina incluído.

A expectativa é de que a visita resulte na assinatura de acordos em áreas estratégicas, incluindo energia, meio ambiente, serviços digitais e recursos naturais. Organizações ambientalistas aguardam avanços relacionados ao Fundo Florestas para Sempre (TFFF), enquanto representantes da indústria acompanham possíveis entendimentos em setores sensíveis, como minerais críticos e armamentos.

Antes de chegar à Alemanha, Lula passou por Barcelona, onde o Brasil firmou 15 acordos de cooperação com a Espanha, incluindo iniciativas voltadas ao fornecimento de minerais críticos, considerados essenciais para a indústria europeia. A agenda reforça o interesse crescente da Europa em estreitar relações com o Brasil diante de desafios globais, como disputas comerciais e tecnológicas.

A Alemanha ocupa atualmente a posição de quarto maior parceiro comercial do Brasil, com fluxo de comércio de US$ 20,9 bilhões no último ano. A possível entrada em vigor do acordo entre União Europeia e Mercosul também é vista como um fator relevante para impulsionar negócios entre as duas economias.

Na Hannover Messe, o Brasil terá presença destacada, com seis pavilhões que reúnem mais de 140 empresas e startups, além da participação de cerca de 800 executivos brasileiros. A exposição inclui desde tecnologias industriais avançadas até soluções sustentáveis, como caminhões movidos a biocombustível.

Ainda na segunda-feira, Lula visitará a sede da Volkswagen, em Wolfsburg, acompanhado por líderes sindicais de regiões brasileiras onde a montadora mantém operações. A visita remete à trajetória do presidente, que nos anos 1970 liderou mobilizações sindicais ligadas à empresa no Brasil.

A agenda europeia será concluída com uma parada em Lisboa, onde Lula se reunirá com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e com o presidente António José Seguro, antes de retornar ao Brasil. A visita ocorre em um contexto de busca da Alemanha por novos parceiros comerciais, diante de desafios econômicos recentes e da reconfiguração das relações globais.