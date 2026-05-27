Lula destaca queda histórica nos homicídios: “combate à violência é prioridade”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta quarta-feira (27) os dados do Atlas da Violência 2026 que apontam a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes da série histórica brasileira. O levantamento foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em publicação nas redes sociais, Lula ressaltou a importância do resultado e afirmou que os números refletem as ações implementadas pelo governo federal na área de segurança pública. “Menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes da série histórica. O Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trouxe esse importante indicador referente a 2024”, escreveu o presidente.

Segundo Lula, os dados também acompanham os indicadores mais recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. “O Brasil registrou o menor patamar de homicídios dolosos e latrocínios da última década no primeiro trimestre de 2026”, afirmou.

O presidente reconheceu que os números absolutos da violência ainda preocupam, mas destacou a tendência de queda observada nos últimos anos. “O número absoluto de homicídios ainda é muito alto, mas a curva descendente aponta para um caminho que tende a se consolidar com a série de políticas anunciadas e em aplicação pelo Governo do Brasil ao longo dessa gestão”, declarou.

Na publicação, Lula apresentou as principais iniciativas do governo federal voltadas ao combate ao crime organizado e à redução da violência. Entre elas, a Lei Antifacção, que endurece penas e acelera o confisco de bens de líderes de organizações criminosas.

O presidente também mencionou o programa Brasil contra o Crime Organizado, que prevê investimentos de R$ 11 bilhões em 2026 para enfraquecer estruturas financeiras, operacionais e territoriais das facções criminosas.

Outro destaque foi a PEC da Segurança Pública, atualmente em tramitação no Senado. Segundo Lula, a proposta amplia a capacidade de atuação do governo federal em políticas de segurança pública em todo o país.

Lula ainda ressaltou o Pacto Nacional contra o Feminicídio, afirmando que a iniciativa já apresentou “resultados importantes nos âmbitos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário” nos primeiros 100 dias de implementação.

O fortalecimento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal também foi citado pelo presidente. De acordo com Lula, o reforço em equipamentos, pessoal e inteligência permitiu ampliar operações contra redes financeiras do crime organizado e aumentar apreensões de drogas e bens.

Na área ambiental e de cooperação internacional, o presidente destacou a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, iniciativa que reúne nove países da Pan-Amazônia e nove estados brasileiros para combater tráfico de drogas, garimpo ilegal e crimes ambientais.

Ao final da publicação, Lula reafirmou que o enfrentamento à violência segue como prioridade do governo federal. “O combate à violência e ao crime organizado é prioridade para o nosso governo. A nossa população merece viver em paz”, concluiu.