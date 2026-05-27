Lula anuncia R$ 7 bilhões em investimentos no Amazonas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quarta-feira (27), em Manaus, de agendas voltadas a investimentos no Amazonas nas áreas de energia, logística, infraestrutura e desenvolvimento regional, com anúncios que somam mais de R$ 7 bilhões e incluem ações da Petrobras, da Transpetro e do governo federal.

A primeira agenda ocorre no Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia. O evento conta com a presença de Lula, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, e de demais autoridades, para detalhar investimentos superiores a R$ 2,8 bilhões no Amazonas até 2030.

Entre os principais anúncios está a construção de 18 barcaças encomendadas pela Transpetro. As embarcações serão destinadas ao transporte de combustíveis e devem ampliar a eficiência logística no fornecimento de combustível marítimo aos portos do país.

A cerimônia também marca a retomada dos investimentos da Petrobras na produção de Urucu. A previsão é de aproximadamente R$ 2,5 bilhões destinados à perfuração de novos poços, reforçando a atuação da companhia na produção de petróleo e gás no Amazonas.

Investimentos em energia e logística

A agenda no Estaleiro Bertolini terá como eixo central a ampliação da presença do Sistema Petrobras no estado. Os investimentos anunciados por Petrobras e Transpetro buscam fortalecer a infraestrutura energética e logística da região, com impacto direto na cadeia de transporte de combustíveis e na atividade de exploração e produção.

A encomenda das barcaças à indústria naval local também integra a estratégia de expansão logística. A construção será realizada pelo Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, responsável pelas 18 unidades destinadas à operação da Transpetro.

Nova agenda no Estaleiro Juruá

Depois, Lula segue para o Estaleiro Juruá, onde participa de nova cerimônia com anúncios e assinaturas de atos nas áreas de infraestrutura, energia, logística e desenvolvimento regional.

A agenda contará com a presença da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, do ministro dos Transportes, George Santoro, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, do ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, além de outras autoridades.

Entre os atos previstos está o lançamento ao rio de uma embarcação financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Também está programada a assinatura de investimentos do Programa Desafios da Amazônia/Fundo Amazônia, no valor de R$ 150 milhões.

A programação no Amazonas inclui ainda medidas socioambientais relacionadas à BR-319, dentro de um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento regional. Somados, os anúncios previstos para esta quarta-feira superam R$ 7 bilhões em investimentos no estado.