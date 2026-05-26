Obra na BR-319, na Amazônia, será modelo de qualidade e preservação ambiental, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (26), em Manaus, que a reconstrução da BR-319, rodovia que liga a capital amazonense a Porto Velho (RO), será executada com rigoroso controle ambiental. A declaração ocorreu durante cerimônia de entrega de 576 moradias do Residencial Morar Melhor, no bairro Tarumã-Açu, pelo programa Minha Casa, Minha Vida. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O governo federal prepara um pacote de medidas para viabilizar a recuperação da estrada, incluindo fiscalização ambiental, obras de infraestrutura e regularização fundiária. Durante o evento, Lula afirmou que a BR-319 será referência internacional em preservação ambiental.

"Talvez seja a estrada que vai ser feita com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo. Será a estrada modelo, modelo de qualidade e de preservação ambiental", declarou.

Estratégia de preservação

O presidente disse ainda que o governo discute há meses o sistema de proteção ambiental da rodovia. Segundo Lula, a estratégia envolverá empresários, governos estaduais, prefeituras, Polícia Federal e Exército. "Ela não é uma estrada qualquer. Ela está situada num lugar muito sensível da Amazônia", afirmou.

Após a cerimônia em Manaus, Lula seguiu para uma segunda agenda no quilômetro 209 da BR-319, acompanhado dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), onde devem ser oficializados os investimentos para a recuperação da rodovia.

Pacote de investimentos

O governo prepara um plano voltado especialmente ao chamado "trecho do meio" da BR-319, segmento de 405,7 quilômetros que atravessa a região central da Amazônia. O investimento inicial previsto é de quase R$ 1,5 bilhão.

Integrantes do Executivo informaram que o projeto prevê mais de 170 passagens para animais silvestres, construção de 50 pontes e implantação de uma faixa de controle ambiental superior a 40 mil km².

O plano também inclui bases de fiscalização, criação de novas unidades de conservação e regularização fundiária de mais de 20 mil propriedades rurais. Segundo relatos, o governo pretende adotar um modelo de fiscalização em parceria com a iniciativa privada, dentro de um novo formato de concessão da rodovia.