Lula entrega 576 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Manaus

247 - O presidente Lula (PT) participa nesta terça-feira (26) da entrega de 576 moradias do MCMV em Manaus, em um empreendimento que recebeu R$ 92,16 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial e deve beneficiar mais de 2 mil pessoas.

A cerimônia de entrega do Residencial Morar Melhor 13, 14 e 15 conta com a presença da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, do ministro das Cidades, Vladimir Lima, e de outras autoridades. O conjunto habitacional está localizado no bairro Tarumã-Açu, na capital amazonense.

Estrutura do residencial em Manaus

O Residencial Morar Melhor é formado por três módulos, cada um com 192 apartamentos. Ao todo, são 576 unidades habitacionais, com 49,81 m² de área privativa, construídas conforme os novos padrões do Minha Casa, Minha Vida.

Além das unidades residenciais, o empreendimento foi planejado com áreas de uso coletivo e equipamentos voltados à convivência dos moradores. A estrutura inclui varanda nos apartamentos, três bibliotecas, uma em cada módulo, duas churrasqueiras, centro comunitário, três espaços comerciais e quadra poliesportiva.

O residencial será entregue com infraestrutura interna e externa concluída. O conjunto conta com abastecimento de água, rede de esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem.

O entorno do empreendimento também dispõe de equipamentos públicos essenciais para as famílias contempladas. A região conta com creche, escolas e posto de saúde, o que amplia o acesso dos novos moradores a serviços básicos próximos ao residencial.

Investimentos do Minha Casa, Minha Vida em Manaus

Desde 2023, o Minha Casa, Minha Vida contratou 20.138 unidades habitacionais em Manaus, com R$ 3,1 bilhões em investimentos. Desse total, 9,9 mil moradias pertencem à Faixa 1, o que corresponde a 45% das unidades contratadas no município.

No mesmo período, o programa entregou 5.846 unidades habitacionais na capital amazonense. Manaus ainda possui 6,7 mil unidades selecionadas, com R$ 1 bilhão em investimentos previstos, além de 3,9 mil unidades autorizadas para contratação, que somam R$ 650,7 milhões.

Em todo o país, o Minha Casa, Minha Vida chegou à marca de 2,35 milhões de unidades contratadas. A meta do governo federal é alcançar 3 milhões de unidades até o fim de 2026.