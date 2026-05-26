Fim da escala 6x1 será um dos principais trunfos de Lula rumo à reeleição

247 – O governo do presidente Lula avalia que o debate sobre o fim da escala 6x1 poderá se transformar em um dos principais ativos políticos do petista na disputa pela reeleição em 2026. Mesmo diante das incertezas sobre a tramitação no Senado, o Planalto considera que a pauta já produz ganhos políticos importantes para o presidente.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a avaliação de aliados de Lula é que a proposta possui amplo respaldo popular e fortalece a imagem do presidente como defensor dos trabalhadores. Pesquisa Datafolha divulgada em março mostrou que 71% dos brasileiros apoiam a redução da jornada de trabalho.

A expectativa do governo é que a Câmara dos Deputados aprove a PEC que extingue a escala de seis dias de trabalho para um de descanso, após um acordo fechado entre Lula e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). O principal foco de resistência está concentrado no Senado, onde empresários e parlamentares da oposição articulam mudanças no texto e tentam frear seu avanço.

Planalto vê debate como vitória política mesmo sem aprovação final

No núcleo político do governo, a percepção é de que Lula conseguiu incorporar ao centro do debate nacional uma pauta histórica da esquerda com forte apelo social. Integrantes do Planalto avaliam que, mesmo em caso de derrota no Congresso, o presidente poderá explorar eleitoralmente o tema ao afirmar que defendeu a melhoria das condições de trabalho enquanto seus adversários se posicionaram contra.

A estratégia também considera o potencial desgaste político para deputados e senadores que rejeitarem a proposta. Governistas acreditam que o amplo apoio popular à redução da jornada deverá constranger votos contrários, especialmente no Senado, onde dois terços das cadeiras estarão em disputa nas eleições de outubro.

Proposta prevê redução gradual da jornada semanal

A PEC em discussão estabelece o fim da jornada de seis dias de trabalho para um de descanso e cria dois dias de folga semanal. Pelo texto negociado entre governo e Câmara, a mudança começaria 60 dias após a promulgação da emenda constitucional.

Nesse primeiro estágio, a carga horária semanal cairia de 44 para 42 horas. Depois de 12 meses, haveria nova redução, chegando a 40 horas semanais.

O governo defendia inicialmente uma transição mais rápida, mas aceitou ampliar o prazo de implementação para facilitar a tramitação política da proposta.

Lula busca pauta além dos programas sociais

Nos bastidores, auxiliares do presidente demonstram preocupação com o fato de programas sociais tradicionais não terem gerado o impacto esperado na popularidade do governo. A leitura no Planalto é que benefícios como o Bolsa Família já são percebidos pela população como políticas permanentes, independentemente do partido que esteja no poder.

Nesse cenário, o fim da escala 6x1 passou a ser tratado como uma agenda capaz de renovar a conexão do governo com trabalhadores urbanos e jovens empregados, além de reposicionar Lula em uma pauta de transformação das relações de trabalho.

A proposta também dialoga com a estratégia política do presidente de reforçar um discurso mais crítico ao sistema econômico tradicional e de contraste entre interesses dos trabalhadores e setores empresariais.

Senado é principal incógnita da tramitação

Embora a articulação na Câmara avance, o governo admite incerteza sobre a condução do texto no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda não sinalizou como pretende tratar a proposta.

A relação entre Alcolumbre e o Planalto atravessa um momento de desgaste desde a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, em abril.

De acordo com a reportagem, empresários já procuraram integrantes do Congresso para pedir alterações na PEC, especialmente em relação ao período de adaptação das empresas à nova jornada de trabalho.

Ainda assim, o governo aposta que o tema continuará mobilizando a opinião pública e poderá se consolidar como uma das principais bandeiras políticas de Lula até as eleições de 2026.