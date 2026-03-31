BR-319 terá licitação de trecho central em abril

247 - O governo federal prevê publicar no dia 10 de abril o edital para a licitação das obras no trecho central da BR-319, no Amazonas. A intervenção abrange o chamado “trecho do meio”, considerado um dos mais críticos da estrada, e integra um plano mais amplo que inclui a futura concessão da via por meio de parceria público-privada (PPP).

A licitação será dividida em quatro lotes e contemplará o segmento entre Igarapé Atií e Igarapé Realidade, do quilômetro 250,7 ao quilômetro 590,1, totalizando 339,4 quilômetros. O investimento estimado é de R$ 678 milhões, com prazo de execução de três anos.

Durante anúncio realizado na terça-feira (31), o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o processo atende integralmente às exigências ambientais. “A legislação brasileira é uma das mais arrojadas do mundo e está integralmente cumprida. Em um país de dimensão continental como o Brasil, a gente não pode deixar as rodovias involuírem de status, elas serem pavimentadas e depois virarem uma rodovia de barro, porque as pessoas não conseguem sobreviver”, declarou.

A contratação das obras é vista como etapa preparatória para a estruturação de um modelo de concessão da rodovia, com foco na melhoria das condições de tráfego e na manutenção permanente do corredor logístico.

Na mesma agenda, o ministério também autorizou a elaboração do projeto executivo e a construção de uma ponte sobre o rio Igapó-Açu, além da execução de serviços de manutenção previstos no Plano Anual de Trabalho e Orçamento (P.A.T.O.) da BR-174, também no Amazonas.