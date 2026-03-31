Shopee inaugura centro logístico no Rio Grande do Sul e busca aceleração de entregas regionais

247 - A Shopee inaugurou, na terça-feira (31), um novo centro de distribuição no modelo fulfillment no Rio Grande do Sul, reforçando sua estratégia de expansão logística no Brasil. Localizada na região metropolitana de Porto Alegre, a unidade deve reduzir em até 50% o prazo de entrega na região Sul, viabilizando entregas no mesmo dia ou no dia seguinte em cidades como Porto Alegre e Florianópolis.

Com capacidade para armazenar mais de 1 milhão de itens, o novo centro amplia a eficiência operacional da empresa e fortalece a infraestrutura logística regional. A iniciativa também deve gerar mais de mil empregos diretos e indiretos, contribuindo para o dinamismo econômico local.

A inauguração marca a expansão do modelo fulfillment da companhia no país, que passa a contar com quatro centros desse tipo em operação. A unidade no Rio Grande do Sul se soma às estruturas já existentes em São Paulo, Pernambuco e Goiás, ampliando a cobertura e a escala das operações.

O modelo fulfillment centraliza etapas como armazenagem, separação e envio de pedidos, simplificando a logística para os vendedores e permitindo maior foco na gestão e crescimento dos negócios. Ao mesmo tempo, melhora a competitividade ao reduzir prazos e elevar a qualidade da entrega ao consumidor.

De acordo com Felipe Lima, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment da Shopee, a nova estrutura amplia a eficiência logística tanto para consumidores quanto para lojistas. “Com essa inauguração, levaremos ainda mais agilidade nas entregas para os consumidores da região Sul ao mesmo tempo que aceleramos os envios dos itens de vendedores do Rio Grande do Sul para todo o Brasil”, afirmou.

A operação será multicategoria, contemplando produtos de segmentos como moda, beleza e tecnologia. No estado, a empresa já mantém uma rede logística composta por um centro no modelo cross-docking, 12 hubs logísticos e mais de 150 Agências Shopee, que funcionam como pontos de coleta, retirada e logística reversa.

O Rio Grande do Sul ocupa a sétima posição entre os estados com maior número de vendedores ativos na plataforma, o que evidencia a relevância da nova unidade para o fortalecimento das operações regionais.

No Brasil, a Shopee conta com 18 centros de distribuição — sendo 14 no modelo cross-docking e quatro fulfillment — além de mais de 200 hubs de primeira e última milha. A estrutura inclui ainda mais de 3 mil Agências Shopee e cerca de 45 mil motoristas parceiros, consolidando uma ampla rede logística voltada à eficiência nas entregas e à expansão do comércio eletrônico.