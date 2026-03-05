Shopee fecha maior locação de galpões logísticos do Brasil

247 - A empresa de comércio eletrônico Shopee firmou o maior contrato de locação já registrado no mercado brasileiro de galpões logísticos. O acordo envolve 220 mil metros quadrados em um empreendimento em construção às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP), cuja entrega está prevista para o fim deste ano.

Embora a desenvolvedora Marq Logistics — antiga GLP — não confirme oficialmente o nome do locatário por cláusulas de confidencialidade contratual, a reportagem apurou que o espaço será ocupado pela Shopee. Procurada, a empresa não comentou o contrato.

O volume da locação, equivalente a cerca de 27 campos de futebol, reforça a expansão contínua do setor logístico no Brasil, impulsionado sobretudo pelo crescimento do comércio eletrônico. A Marq, responsável pelo empreendimento, avalia que o tamanho da operação evidencia o momento favorável do segmento.

“Nunca houve um contrato desse tamanho. O setor segue crescendo e ainda tem muita lenha para queimar”, afirmou o líder da Ares Management no Brasil, gestora que controla a Marq.

Segundo o executivo, o perfil das transações também está mudando. Grandes empresas têm priorizado centros logísticos de grande porte para aumentar eficiência na armazenagem e na distribuição de produtos.

“A tendência é ver um crescimento da escala dos negócios, porque as empresas estão buscando mais eficiência nas operações”, afirmou.

A nova instalação faz parte da estratégia da Shopee para ampliar sua rede de distribuição no país e disputar a liderança no segmento de entregas rápidas. Desde que iniciou suas operações no Brasil, em 2020, a companhia vem expandindo sua infraestrutura logística de forma acelerada.

Em fevereiro deste ano, a empresa inaugurou um centro de distribuição em Goiânia, elevando para 16 o número de unidades no país. Com essa expansão, a Shopee se consolidou como uma das maiores locatárias de galpões logísticos no Brasil, ultrapassando a Amazon e ficando atrás apenas do Mercado Livre.

No comércio eletrônico, a proximidade dos centros de distribuição com os grandes centros urbanos se tornou um fator estratégico. Quanto maior a capilaridade da rede logística, maior a velocidade de entrega e menor o custo de envio ao consumidor.

O empreendimento de Guarulhos também chama atenção por ter sido alugado antes mesmo da conclusão das obras. O movimento reflete a escassez de espaços disponíveis no mercado logístico, especialmente em regiões próximas à capital paulista.

“O locador não vai achar outra oferta desse porte na mesma localização”, afirmou o executivo da gestora.

De acordo com dados do setor, apenas cerca de 8% dos galpões logísticos existentes no estado de São Paulo estão disponíveis para locação atualmente. Esse cenário tem pressionado os preços dos aluguéis, que vêm crescendo acima da inflação.

“Isso é saudável. O setor já teve vacância de 20%, e os preços não subiam. Agora há uma recuperação”, declarou.

No caso do empreendimento em Guarulhos, o contrato foi fechado praticamente no valor de referência da região, próximo de R$ 45 por metro quadrado. “Fechamos muito perto do preço pedido na região, de R$ 45 por metro quadrado. Tivemos alguns ajustes por conta dos investimentos que serão feitos no espaço”, acrescentou o executivo.

A Marq Logistics é hoje a maior desenvolvedora de galpões logísticos do Brasil. A empresa possui 45 empreendimentos que somam cerca de 1,9 milhão de metros quadrados de área construída. Além disso, mantém terrenos para novos projetos que podem adicionar mais 900 mil metros quadrados ao portfólio.

Deste total, aproximadamente 370 mil metros quadrados estão atualmente em obras, incluindo o complexo de Guarulhos e um projeto em Taboão da Serra (SP). Outros empreendimentos aguardam licenciamento.

“Assim que tivermos as aprovações, vamos começar as próximas obras”, afirmou o executivo.

Os novos projetos da empresa seguem concentrados em regiões estratégicas próximas à capital paulista, em um raio de até 30 quilômetros, incluindo áreas como Guarulhos, Cajamar, Franco da Rocha, Embu e municípios do ABC.

Controlada pela gestora global Ares Management, sediada em Los Angeles, a Marq faz parte de um grupo que administra cerca de US$ 623 bilhões em ativos nas Américas, Europa e Ásia. A empresa atua principalmente nas áreas de crédito, mercado imobiliário e private equity.

Em 2025, a Ares adquiriu os empreendimentos logísticos da GLP em praticamente todo o mundo — exceto na China — operação que levou à adoção da nova marca Marq Logistics.